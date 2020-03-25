ВЦИОМ: Две трети россиян доверяют системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом

«Сейчас складывается сложная картина, связанная с пандемией. 2/3 россиян обеспокоены ситуацией, но в то же время доверяют нашей медицине», – заявил социолог Михаил Мамонов в ходе круглого стола, который организовала газета ВЗГЛЯД и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

«Всего около 10-12% россиян выражают крайнюю степень обеспокоенности и предполагают самый худший вариант развития событий. Старшее поколение здесь преобладает, так как молодежь традиционно меньше погружена в такие проблемы. Порядка 20% демонстрируют среднюю обеспокоенность. Для 30% характерно фоновое волнение. И еще 30% вне этой ситуации, и относятся к происходящему абсолютно спокойно», – рассказал руководитель Практики политического анализа и консультирования Департамента исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

При этом эксперт отметил, что те 10%, которые крайне переживают из-за пандемии, можно назвать проблемной группой с точки зрения формирования настроений в обществе.

«Но за последнюю неделю мы можем говорить о некоторой стабилизации оценок. Складывается впечатление, что сегодня есть некая рутинизация восприятия этой проблемы», – считает Мамонов.

«Почему? Потому что, во-первых, 95% россиян способны назвать конкретные меры по борьбе с вирусом. Во-вторых, 73% россиян считают, что можно защититься от этой болезни. И порядка 60% воспринимают те меры, которые предприняты, уже достаточными. А 5% опрошенных – даже избыточными. Более того, 85% россиян считают, что информации о коронавирусе достаточно. И есть даже риск «перекормить» людей и потерять доверие со стороны граждан», – пояснил эксперт.

«При этом очень важно, что в сложившихся условиях 2/3 россиян доверяют нашей медицине и службам санэпидемнадзора. Это очень больший показатель», – резюмировал Мамонов.

Напомним, в среду ЭИСИ совместно с деловой газетой ВЗГЛЯД провел экспертный онлайн-марафон по теме: «COVID-2019 и общественная солидарность. Что мы можем сегодня сделать для будущего?».

По мнению директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, коронавирус изменит мировую систему здравоохранения.

Ранее число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки. При этом, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, число выздоровевших в России выросло до 29 человек.

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