Эксперт: Коронавирус изменит мировую систему здравоохранения

«Вирус дал большое количество уроков. В том числе в вопросах регуляторики производства лекарств», – сказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в ходе круглого стола, который организовала газета ВЗГЛЯД и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

«Производство и сертификация лекарств, в том числе и от коронавируса, – это обоюдоострый меч. С одной стороны – государственный регулятор идет на то, чтобы быстро допускать к использованию препараты и смягчать какие-то нормы. Но тут важно не переусердствовать, не выпустить на рынок лекарства с недостаточно изученным профилем безопасности и эффективности. Нужно искать золотую середину», – сказала директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович в ходе заседания клуба «Экспертный взгляд» по теме коронавируса.

«То, что существующие регуляторные нормы порой избыточны – это очевидно, и правительство это понимает. Сейчас будет многое меняться в регуляторике здравоохранения. Причем не только касательно допуска на рынок лекарственных препаратов и медицинских изделий, но и в плане организации медицинской помощи», – добавила Попович.

«В целом вирус дал нам колоссальное количество уроков. Помимо плохого, есть много важного для нашей страны и для мировой системы здравоохранения. Безусловно, регуляторика изменится, равно как и вся система здравоохранения в мире».

Напомним, в среду ЭИСИ совместно с деловой газетой ВЗГЛЯД провел экспертный онлайн-марафон в новом зум-формате. В марафоне приняли участие ведущие врачи, вирусологи, психологи, представители системы здравоохранения и пациентских организаций, а также социологи, антропологи и политологи.

Ранее число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки. При этом, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, число выздоровевших в России выросло до 29 человек.

В свою очередь оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщает, что 163 случая заражения коронавирусом зарегистрированы в 20 регионах, из них 120 – в Москве, шесть – в Подмосковье. Заразившиеся в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусу.

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