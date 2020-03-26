Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 840 человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 182 и сейчас составляет 840 человек, случаи заражения зафиксированы в 56 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

В штабе сообщили, что в России на данный момент зарегистрировано 840 случаев коронавирусной инфекции в 56 регионах, передает ТАСС.

При этом за сутки выписаны девять человек, за весь период – 38. Также «зарегистрировано два летальных случая» в Москве, передает РИА «Новости».

Новые случаи заражения выявлены в 18 регионах, из них 136 – в Москве.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Ранее президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей на фоне ситуации с коронавирусом.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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