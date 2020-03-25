Два пациента с коронавирусом умерли в Москве

Пациенты 88 и 73 лет, у которых выявили коронавирус, скончались в Москве, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус. Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Ранее уже сообщалось о смерти в Москве пациентки с коронавирусом, однако это не было связано с COVID-2019.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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