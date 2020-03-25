Собянин предложил закрыть кафе и рестораны на выходной неделе

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во время нерабочей недели в условиях распространения коронавируса все рестораны и кафе должны быть закрыты.

«Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома», – сказал мэр, передает ТВЦ.

Он добавил, что большая часть пожилых, не дожидаясь жестких решений, уже находились дома и соблюдали самоизоляцию. «80% уже соблюдали этот режим», – сказал мэр.

«Но нахождение дома не подразумевает те меры, которые мы принимаем, не подразумевает, что мы будем кататься по всему городу, поэтому мы говорим: друзья, эта категория должна находиться дома, эти меры введены в первую очередь для вас, для вашего здоровья и заботы о вас», – отметил Собянин, передает ТАСС.

Глава города добавил, что зарплата учителей не должна быть ниже той, которую они получали до ситуации с коронавирусом, сообщает РИА «Новости». Он отметил, что нормативы финансирования остались прежними.

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в России будет нерабочей.

При этом работать будут медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, органы власти, а также учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты.