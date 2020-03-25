Появились сообщения об ограничении входа в парки Москвы

В соцсетях появились сообщения об ограничении входа в Парк Горького, Нескучный сад и парк «Зарядье».

«Друзья! Парк «Зарядье» закрыт! Берегите себя и своих близких! До встречи!», – написал бывший телеведущий и экс-замминистра культуры Иван Демидов в своем Instagram.

«Соседи, Парк Горького закрыли, примерно 30 минут назад, не успела дойти до Нескучного. Причем, на Андреевском мосту полный шалман с сигаретами, плясками и прочими радостями», – говорится в сообщении одного из пользователей соцсети Facebook в сообществе жителей района Хамовники.

Напомним, президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в России будет нерабочей.

После этого мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть на выходной неделе кафе, рестораны и торговые комплексы, которые привлекают большое количество людей. Он также не исключил закрытия центральных парков.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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