Ограничения в связи с коронавирусом вступают в силу в России

Российские регионы с субботы вводят ряд ограничений, которые должны способствовать борьбе против коронавируса.

В частности, закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений, передает РИА «Новости».

С 29 марта в Карелии остановят движение общественного транспорта. Кроме того, его работу было решено сократить в Краснодарском крае.

Во многих субъектах введен дистанционный режим обучения школьников и студентов, закрыты детские сады.

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Газета ВЗГЛЯД, что общественная солидарность позволила власти принять адекватные разумные меры защиты от распространения вируса.

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в России будет нерабочей, и подписав соответствующий указ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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