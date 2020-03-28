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28 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. И казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна, и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
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Коронавирус поставил вопрос о благополучии и солидарности россиян

Президент лично убедился в опасности, которую представляет распространение коронавирусаФото: kremlin.ru
Перед угрозой коронавируса всем россиянам следует ответственно отнестись к рекомендациям по защите себя и своих близких. А эффективно ответить на новый вызов России поможет взаимовыручка граждан и солидарность общества. Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны озвучил меры для более справедливого распределения налоговой нагрузки и поддержки тех, кто может пострадать в сложившейся ситуации. Подробности...
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Ужесточение карантина может стать спасением для России

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
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Пандемия лишает Америку продовольствия

Американцы внезапно узнали, что такое дефицит продуктовФото: Alex Milan Tracy/Reuters
Пустые полки магазинов, бесконечные очереди к кассам, нехватка лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости – нет, это не «ужасы социализма». Это сегодняшняя реальность американских мегаполисов, охваченных коронавирусом. Пандемия вскрыла доселе скрытые слабости американского общества – в том числе то, что касается снабжения обыкновенной едой. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Власть в мире перешла к врачам

Василий Федорцев, политолог, германист
Евросоюз сейчас превратился в подобие большой больницы, где все отделения – инфекционные. В каждом отделении есть свой заведующий, но место главврача в больнице пустует. Подробности...
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Эпидемия приведет к возрождению национальных государств

Евгений Крутиков, военный эксперт
Коронавирус имеет все шансы за считаные месяцы переформатировать всю мировую экономику, отменить старые политические тенденции и создать новые, а также кое-что подправить в психологии целого поколения. И, возможно, даже изменить вектор развития мировой науки. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Грета Тунберг, ты довольна?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда человек говорит: «Я далек от теории заговора», это значит, что он сейчас будет лепить конкретную теорию заговора. Ну так вот, я далек от теории заговора. Но схемы настолько очевидно схожи, что ощущается одна рука. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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          Вы перешли в режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса?
          • Да

          • Нет, но собираюсь

          • Нет, и не планирую

          • Мне не позволяет специфика моей работы

          Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?
          • Евросоюз

          • Китай

          • Россия

          • США

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              Ужесточение карантина может стать спасением для России

              Будущая неделя станет проверкой для населения    28 марта 2020, 19:00
              Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
              Текст: Ольга Самофалова

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              Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России?

              На фоне ситуации с коронавирусом с субботы в России вводится ряд ограничений, которые должны способствовать борьбе с коронавирусом. В частности, закрываются кафе и общепиты, торгово-развлекательные и досуговые центры, кинотеатры и учреждения культуры. Приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, детских лагерях, санаториях и гостиницах. Запрещаются любые массовые мероприятия. В ряде регионов также вступил в силу запрет на посещение религиозных учреждений.  

              В Карелии с 29 марта остановят даже движение общественного транспорта. Его работу было решено сократить в Краснодарском крае.

              Ранее, как известно, было почти полностью остановлено авиасообщение с зарубежными странами. Теперь с 30 марта останавливается любое движение через российскую границу – автомобильное, железнодорожное, пешеходное, речное. Закрываются временно также смешанные пункты пропуска через российскую границу плюс через сухопутный участок российско-белорусской границы. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

              Более того, в правительстве рассматривают возможность ограничить передвижение по стране, в том числе остановку авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок, сообщил информированный источник РИА «Новости».

              Тем временем на сайте правительства сообщается, что был одобрен проект поправок, повышающих ответственность за нарушение санитарных правил и режима повышенной готовности или ЧС.

              Принятие проекта поправок повысит ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение требований административного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

              Эксперты и врачи единодушно выступают за ужесточение мер в борьбе с опасным вирусом.

              «Эти жесткие меры могут оказаться спасением, – заявил газете ВЗГЛЯД профессор Сколтеха, профессор РАН, член Совета по науке и образованию при президенте Артем Оганов. – Сейчас я самоизолировался на даче в 100 км от столицы. Но буквально вчера я еще был в Москве. Улицы были полны людей, на детских площадках играли дети, возможно, заражая друг друга.

              Это все то, что не нужно делать во времена эпидемии. Из-за такого поведения число зараженных может резко вырасти. Кому от этого будет лучше? Лучше людям посидеть недельку-другую дома, чем рисковать заразиться и заразить других»,

              – призывает москвичей эксперт.

              От увиденного в Москве в шоке и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. «Проехала через Москву, и мне больно. Расстояние два метра люди не соблюдают. Идут три подруги – и вместе, не зная, есть ли у них вирус или нет. Но нельзя так. Нужно соблюдать дистанцию два метра. Нельзя игнорировать это правило. Эпидемия набирает скорость, это как гонка. Но мы можем ее остановить, соблюдая рекомендации», – заявила Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет».  

              Коварство болезни в долгом инкубационном периоде. Человек две недели может не видеть симптомов, но за эти две недели он в состоянии заразить десятки пока гуляет якобы здоровым. «Это опасная ситуация, но до многих москвичей это еще не дошло, судя по тому, что люди толпятся на улице. Совершенно беззаботное поведение людей, которое может стоить им очень дорого», – переживает Оганов.

              В особой зоне риска находятся люди старшего возраста, которые не должны физически общаться с детьми и внуками, и даже в магазин ходить за продуктами. Однако многие этого просто не знают. «Я сегодня пришел в магазин и увидел бабушку 80 лет. Ей никто не объяснил, что в 80 лет будет стопроцентная смерть, если заболеть этим вирусом. Бабушка не знала, что ей могут помочь приносить продукты под дверь. Социальная служба не донесла информацию до старшего поколения», –рассказал газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой и отоларингологическим отделением «Московского областного научно-исследовательского клинического института» Виктор Егоров.

              Если не соблюдать правила, которые придуманы не просто так, то очень скоро число случаев будет огромным, солидарны эксперты.

              Согласно официальной статистике, в России выявлено уже 1264 заболевших коронавирусом. «Число зараженных очень быстро растет, и власти это признают. Именно поэтому сейчас вводятся все эти ограничительные меры, так же как и во всем мире. Возможно, существующих ограничительных мер уже недостаточно, поэтому они будут ужесточаться», – считает Оганов.

              «На какое-то время мы потеряем материально, экономика просядет, но что может быть важнее человеческой жизни? К сожалению, человек слаб в своих действиях, ему кажется, что все обойдется, но не стоит надеяться на русский авось. Спасут только жесточайшие меры», – согласен Виктор Егоров.

              Закрытие церквей – это такое же здравое решение во времена эпидемии, как и закрытие ресторанов и театров. Хотя сделать это решились лишь единичные регионы. Врач призывает молиться дома, так как главная особенность коронавируса в том, что он очень долго живет на поверхностях – до 17 дней.

              «Причащаться, целовать руки, иконы и т.д. во время пандемии? Представляете, сколько один заболевший может заразить людей в церкви? Наши священнослужителей должны понимать это. Но вместо этого я видел в интернете, как батюшка призывал ходить в церковь, не отрекаться от Бога, который защитит. Я сам верю в Бога, но не понимаю, как священослужитель может такое говорить. Забыли про поговорку: на Бога надейся, а сам не плошай. Священослужители, наоборот, должны призвать всех уйти временно на изоляцию и молиться дома. Карантин – это самое безопасное во время эпидемии», – рассуждает заведующий отоларингологическим отделением.

              Если у вас есть острая необходимость выйти из дома в магазин, то лучше надевать маску. «Ее надо менять раз в два часа. Стараться не прикасаться руками к лицу. Долго носить перчатки, кстати, также не рекомендуется, так как снижается естественная защита кожи. Поэтому надо периодически снимать перчатки и просто чаще мыть руки», – замечает Егоров.

              Но самое лучше средство – это карантин, уверен он. «Чтобы повысить иммунитет, можно пить витамин С – 500-1000 миллиграмм в сутки. Лучше, конечно, использовать лимоны. Возьмите один лимон, разрежьте на четыре части, выжмите и разведите в 300-400 граммах воды, и в течение суток выпейте это. Также очень хороший естественный иммуномодулятор – имбирь. Но конечно, лучше всего сидеть дома», – рекомендует заведующий кафедрой и отоларингологическим отделением «Московским областным научно-исследовательским клиническим институтом».

              Дальнейшие шаги по ужесточению мер против распространения коронавируса будут зависеть от того, насколько эффективно будет соблюден режим в период с 30 марта по 5 апреля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, следующая неделя объявлена именно для минимизации развития инфекционных процессов. То есть ужесточение мер зависит от нас с вами.

              По сути, «от этого зависит судьба наших родителей, друзей, старшего поколения». Потому «вопрос не в том, какие шаги сделает дальше правительство или медицина», вопрос заключается «в самосознании».

              «Очень важно – мы должны не проверять, насколько наше здравоохранение выдержит или не выдержит наплыв пациентов, мы должны сделать профилактические меры. Это крайне важно», – отметил министр.

              Напомним, в России за последние сутки зарегистрировали 228 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших в стране составляет 1 тыс. 264 человек в 62 регионах.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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