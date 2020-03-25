Можно ли заразиться коронавирусом повторно?

Пока неясно. Но есть вероятность, что нельзя.

Огромное внимание, прикованное к новому коронавирусу COVID-19, равно как и его, казалось бы, уже немалый возраст (четыре–пять месяцев), не должны вводить в заблуждение – научных знаний о нем все еще недостаточно. Ученые со всего мира тратят все свое время на расшифровку генома, исследование штамма, разработку вакцины и изучение условий развития и распространения инфекции, но многие вопросы по-прежнему остаются без ответа.

Например, сколько времени вирус способен держаться в воздухе и на поверхностях? Может ли он быть сезонным, как грипп или простуда? Почему, в отличие от других коронавирусов, COVID-19 в меньшей степени поражает детей, если их иммунитет еще не столь крепок, как у взрослых?

И один из ключевых вопросов, который нужно решать срочно, в том числе для создания вакцины – можно ли заразиться китайским вирусом повторно. Ответ на него ученые ищут через исследование иммунной системы. Если организм человека способен выработать антитела, противостоящие вирусу, и они могут прожить еще некоторое время после выздоровления, тогда можно говорить о том, что заразиться повторно нельзя.

Точнее, как нельзя – иммунитет к определенной болезни не вечен, именно поэтому вакцинация – штука довольно регулярная. Просто от гриппа она ежегодная, а от дифтерии, столбняка и кори ее нужно обновлять раз в 10 лет, например. Так что первостепенный вопрос даже не в том, способен ли организм человека выработать естественный иммунитет против коронавируса – способен, раз есть выздоровевшие, но в том, сколько этот иммунитет продлится. Одно дело – семь дней, и совсем другое – хотя бы примерно год, как с гриппом.

В феврале японские и китайские медики сообщали о нескольких случаях повторного заражения COVID-19, которые немедленно разошлись по СМИ и подогрели и без того нараставшую панику. Но беззаветно доверять этой информации не стоит.

Вот, к примеру, японский случай: женщина обратилась в больницу с легкими симптомами коронавируса, температурой и кашлем, в конце января. Через несколько дней симптомы исчезли, и 1 февраля ее отпустили домой. Почти через месяц, 26 февраля, те же симптомы проявились у нее снова, и снова тест показал наличие у нее коронавируса.

По схожему сценарию все проходило и в Китае. Главный вопрос здесь – а точно ли инфекция, вызванная COVID-19, покинула организм пациентов, или же «повторное заражение» – это лишь новое проявление последствий первого? Вполне вероятно, отмечают вирусологи, что медики, отпуская больных, недостаточно их проверили – симптомы исчезли, и ладно. Пока ученым даже не удалось понять, означает ли отрицательный тест на вирус, что он полностью побежден иммунитетом. Кроме того, были также прецеденты, когда у выздоровевшего на первый взгляд человека спустя короткое время возникали головные боли и бессонница.

«И мы не знаем, связано ли это с коронавирусом. Мы вообще пока ничего об этом вирусе толком не знаем», – еще недавно говорила The New York Times вирусолог из Колумбийского университета Анджела Расмуссен.

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Исследования, касающиеся других коронавирусов, а всего их более 40, пока тоже вносят лишь сумбур. Например, известно, что коронавирусы, вызывающие обычную простуду, то есть насморк, кашель и боли в горле, способны легко заражать организм повторно – и вполне возможно, что какая-то часть из вас могла в этом убедиться на собственном опыте. Например, дважды простудившись в течение пары месяцев.

Однако геном нынешнего вируса сильно отличается от «простудных» собратьев, он ближе к вызывающему атипичную пневмонию SARS и вирусу ближневосточного респираторного синдрома MERS – эти эпидемии часть человечества пережила в последние два десятилетия. Первым заразились чуть больше восьми тысяч человек, вторым – около двух с половиной тысяч. В обоих случаях повторных заражений не было. Причем ученые отмечали, что антитела, которые организм выработал, будучи инфицированным, держались в течение нескольких лет.

«Мы взяли образцы крови пациентов с SARS 2002–2003 годов и обнаружили, что в них до сих пор сохранились антитела. Полагаем, что антитела могут жить дольше, чем считалось раньше. Но не у всех», – говорит специалист по коронавирусам Стэнли Перлман из Университета Айовы. Он добавляет, что иммунный ответ организма на куда более смертоносный MERS (34% летальности), согласно исследованиям, держался у переболевших пациентов около двух лет.

Все это, конечно, внушает надежду, но правда в том, что ученые по-прежнему не знают, не может ли COVID-19 в плане иммунного ответа оказаться чем-то средним между «простудными» вирусами и тяжелыми респираторными синдромами. Обычно респираторные вирусы, атакующие легкие, повторного заражения не вызывают. Но в 80% случаев COVID-19 ограничивается верхними дыхательными путями, и к легким инфекция не спускается, так что до конца не понятно, точно ли новый коронавирус не может оказаться вариацией «простудного».

Пока опереться можно лишь на одно исследование – опубликованную 13 марта китайскими вирусологами работу на основе наблюдения за макаками. Они ввели COVID-19 в ротовую полость четырех взрослых особей – все они заболели. Симптомы были относительно легкими – одышка, потеря аппетита и начальная контролируемая стадия пневмонии. При должном лечении все обезьяны выздоровели на 14-й день после инфицирования. На 21-й и 28-й день их проверили снова – симптомов не было, тесты дали отрицательный результат на коронавирус, рентген не показал отклонений. Убедившись, что следов COVID-19 не осталось, двух макак инфицировали снова. Хорошая новость в том, что они так и не заразились.

Однако это исследование все же слишком небольшое, выборка была слишком узкой, чтобы делать на его основе какие-то серьезные выводы. А для других, более масштабных работ пока прошло еще слишком мало времени. «Но пока и не видно убедительных доказательств того, что повторное заражение может произойти», – говорит Анджела Расмуссен.

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