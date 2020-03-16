Военных предложили увольнять за порочащие честь поступки

Военнослужащих в России можно будет уволить со службы за проступки, порочащее их честь и достоинство, а также за разглашение служебной информации, следует из текста законопроекта, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов.

Проект закона разработало само Минобороны. Авторы документа напоминают, что в СССР офицеров можно было уволить за «совершение проступков, дискредитирующих высокое звание советского офицера». Но это положение прекратило действие в 1993 году.

«Предлагается дополнить федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» подпунктами, согласно которым военнослужащий может быть уволен с военной службы в связи с совершением проступка, порочащего его честь и достоинство, и в связи с разглашением служебной информации, ставшей известной ему в связи с исполнением должностных обязанностей», – передает РИА «Новости» текст пояснительной записки.

Порядок увольнения по названным основаниям предусматривает в том числе заключение аттестационной комиссии.

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