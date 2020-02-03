Названы сроки поставок в войска первых серийных «Сарматов»

Поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» на вооружение начнутся в 2021 году, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

«Первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году», – передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Радиоэлектронные технологии» слова Криворучко.

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны России в 2019–2021 годах планирует провести два пуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», три пуска ракетных комплексов «Ярс» и четырех «Тополь».

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