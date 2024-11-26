Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.0 комментариев
Глава ФСБ спрогнозировал обострение мировой ситуации командой Байдена
Глава ФСБ Бортников заявил о возможном обострении ситуации в мире командой Байдена
Директор ФСБ Александр Бортников заявил о возможности максимального обострения ситуации в мире действующей администрацией Джо Байдена на фоне внутриполитической борьбы.
Бортников в ходе ХХ заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве выразил мнение, что избрание Дональда Трампа президентом США не приведет к кардинальному изменению внешней политики Вашингтона, сообщает ТАСС. Он отметил, что команда действующего президента Джо Байдена может попытаться обострить международную ситуацию в ключевых для США регионах.
Бортников уточнил, что основные усилия Байдена могут быть направлены на постсоветское пространство, Ближний и Средний Восток, а также Юго-Восточную Азию. По его словам, цель таких действий – затруднить новой американской администрации возможности для политического решения существующих проблем. В этой связи он подчеркнул необходимость готовности к возможным провокациям.
Он также указал на намерения США, Британии и их союзников продолжать вмешательство в союзнические отношения внутри СНГ и блокировать интеграционные процессы. Бортников заявил, что в рамках агрессивной политики НАТО на постсоветском пространстве усиливается подрывная деятельность западных спецслужб и подконтрольных им организаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников заявил об усилении террористической пропаганды среди молодежи Северного Кавказа со стороны Украины и международных организаций, а также отметил, что подрыв пейджеров и раций в Ливане и Сирии продемонстрировал способность иностранных спецслужб применять уязвимости электроники в нужный момент, что является прямой угрозой безопасности СНГ.