Бортников: Киев усиливает вовлечение молодежи Кавказа в терроризм

Бортников заявил об усилении вовлечения молодежи Кавказа в терроризм спецслужбами Украины

Tекст: Александра Юдина

По его словам, международные террористические организации усилили религиозную пропаганду на Северном Кавказе, передает ТАСС.

Бортников отметил, что террористы активно задействуют интернет и неофициальные места отправления культа для распространения радикальных течений ислама, что ведет к усилению пропагандистского воздействия на население региона.

Бортников также подчеркнул, что украинские спецслужбы стремятся вовлечь молодежь Северного Кавказа в террористическую деятельность.

Он указал, что по заданиям украинских кураторов готовились диверсии на объектах госвласти и инфраструктуры в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике.

Директор ФСБ добавил, что Запад не прекращает попытки дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. Бортников акцентировал внимание на важности предотвращения проникновения радикальных идеологий и сохранения общероссийской идентичности молодежи региона, опираясь на традиционные духовно-нравственные ценности.

Ранее сообщалось, что за 2024 год на Северном Кавказе произошло шесть терактов, при этом успешно предотвращены 23 террористических преступления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Северном Кавказе в 2023 году спецслужбы предотвратили 64 преступления террористического характера, из них 18 терактов, семь из которых были связаны с подготовкой взрывов, рассказал Национальный антитеррористический комитет России. В 2022 году на Северном Кавказе предотвратили 65 преступлений террористического характера, из них 27 терактов

