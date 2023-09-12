Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.19 комментариев
Появились кадры с места посадки самолета в поле в Новосибирской области
МЧС опубликовало кадры с места посадки самолета в поле в Новосибирской области
МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета Airbus A320 посреди пшеничного поля в Новосибирской области.
По уточненной информации ведомства, на борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.
Пассажиров самолета, как сообщали ранее в Росавиации, разместили в ближайшем населенном пункте.