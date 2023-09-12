В Росавиации рассказали о пассажирах севшего в пшеничном поле самолета

Росавиация: Все пассажиры севшего в поле самолета размещены в ближайшем населенном пункте

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале Росавиации сообщается, что, по данным экипажа, на борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа.

По другим сведениям, на борту находились 170 человек.

Всех пассажиров, по информации ведомства, разместили в ближайшем населенном пункте. Никто из них не обратился за медицинской помощью.

Как сообщил ТАСС глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк, самолет удалось посадить на пшеничное поле. «Очень повезло, что нашли его. Это самое большое поле тут у нас», – отметил Конюк.

Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска).

Для оказания помощи в этой ситуации в Новосибирской области организован оперативный штаб. К месту происшествия вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки были направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что обстоятельства инцидента выясняются.