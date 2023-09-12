Появились подробности посадки самолета в поле в Новосибирской области

Губернатор Травников сообщил подробности экстренной посадки самолета в Новосибирской области

Tекст: Ольга Никитина

Травников сообщил в своем Telegram-канале, что на борту самолета, который приземлился в 9.44 по местному времени, находились 170 человек, из них 23 ребенка.

По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил губернатор. Пассажиров эвакуировали, горения не зафиксировано, добавил он.

Глава региона поручил оказать максимальное содействие МЧС для устранения последствий и помощи пассажирам.

В свою очередь глава Убинского района Олег Конюк сообщил ТАСС, что фюзеляж самолета, который совершил экстренную посадку, не разрушен. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно по четырем трапам, отметил он, подтвердив, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Новосибирской области, находились 159 человек.