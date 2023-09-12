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Пассажирский самолет сел в поле в Новосибирской области
МЧС: Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» сел на грунт в Новосибирской области
Самолет «Уральских авиалиний» сел на грунт в районе села Убинского Новосибирской области, сообщили в региональном главке МЧС.
В ведомстве сообщили ТАСС, что, по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту аварийной посадки воздушного судна.
В ведомстве уточнили, что на борту находились 159 пассажиров, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. Всех пассажиров, по данным МЧС, эвакуировали.
Как сообщает РБК, самолет сел в поле.
По данным RT, речь идет о самолете Airbus A320, который следовал рейсом из Сочи в Омск.
Напомним, 15 августа 2020 года самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Посадка прошла удачно. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Все они были эвакуированы. СМИ назвали произошедшее «чудом на кукурузном поле».