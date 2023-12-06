Растущая самостоятельность партнеров из стран Аравийского полуострова для России полезна, а для устойчивого мирового порядка – необходима.0 комментариев
Жена посадившего самолет в поле пилота выступила против увольнения супруга
Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота выступила против увольнения супруга
Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться, супруга одного из посадивших борт летчиков, Эдуарда Семенова, Анна сочла это несправедливостью.
Семья выступает против увольнения летчиков, поскольку считает это несправедливым, сказала Анна в беседе с «Газетой.Ru».
Авиакомпания объяснила предложение уволить летчиков тем, что результат расследования «весьма предсказуем», а пилотам нужно было рассчитать количество топлива при принятии решения о посадке в аэропорту другого города.
Напомним, Airbus A320 «Уральских авиалиний» со 167 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле. Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.