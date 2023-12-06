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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему идеологию нельзя придумать

    Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

    15 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

    Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

    32 комментария
    6 декабря 2023, 14:24

    Жена посадившего самолет в поле пилота выступила против увольнения супруга

    Жена посадившего самолет в поле под Новосибирском пилота выступила против увольнения супруга

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Посадившим самолет в поле под Новосибирском пилотам «Уральских авиалиний» предложили уволиться, супруга одного из посадивших борт летчиков, Эдуарда Семенова, Анна сочла это несправедливостью.

    Семья выступает против увольнения летчиков, поскольку считает это несправедливым, сказала Анна в беседе с «Газетой.Ru».

    Авиакомпания объяснила предложение уволить летчиков тем, что результат расследования «весьма предсказуем», а пилотам нужно было рассчитать количество топлива при принятии решения о посадке в аэропорту другого города.

    Напомним, Airbus A320 «Уральских авиалиний» со 167 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле. Газета ВЗГЛЯД писала, чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле» в Подмосковье.

    5 декабря 2023, 17:37
    WP: Генерал армии США мотивировал ВСУ разговорами и «перерезании глоток»
    WP: Генерал армии США мотивировал ВСУ разговорами и «перерезании глоток»
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский генерал Марк Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, пытался вдохновить украинских солдат разговорами о «перерезании глоток русским», пишет The Washington Post (WP).

    В прошлом году в ходе учений в немецком Висбадене Милли, обращаясь к украинским военным, сказал, что «не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», утверждает WP со ссылкой на чиновника, присутствовавшего при разговоре, передает РИА «Новости».

    Издание поясняет, что таким образом генерал хотел вдохновить ВСУ на проведение операций на территориях, контролируемых Россией.

    Ранее в Минобороны Украины пообещали уничтожать русских «до полной победы» Киева. После этого глава украинской разведки попытался откреститься от слов об убийствах россиян.

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    6 декабря 2023, 01:20
    Российских офицеров приговорили за неотражение атаки ракет ВСУ под Белгородом

    «Коммерсант»: Российских офицеров приговорили к четырем годам заключения за неотражение атаки ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил двоих офицеров, подполковника и майора, к четырем годам колонии за то, что они не предотвратили обстрел ВСУ территории в Белгородской области.

    Подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова судили по статье «Нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ» (ч. 2 ст. 340 УК РФ). Речь шла о событиях в районе села Старая Нелидовка Белгородской области 27 апреля 2022 года, когда ВСУ обстреляли территорию, предположительно, ракетами «Точка-У». В результате погибли семь военнослужащих, 43 получили ранения, было уничтожено 15 единиц военной техники, порядка 30 – повреждены, пишет «Коммерсант».

    Оба фигуранта не признали свою вину. Их приговорили к четырем годам заключения, в лишении их званий суд обвинению отказал. По данным источников издания, подсудимым могло грозить до десяти лет заключения в колонии строгого режима. Более 1,5 лет из срока подсудимые уже отбыли под следствием и вскоре смогут претендовать на условно-досрочное освобождение.

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    6 декабря 2023, 07:47
    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев

    Сенатор Мерфи: Законодатели США принимают решение, кому принадлежит Киев

    В Сенате США поспорили, кому будет принадлежать Киев
    @ Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Спорящие о помощи Украине законодатели США сейчас решают, является Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи.

    Мерфи заявил изданию Defense News, что сейчас в Сенате фактически принимают решение о том, является ли Киев российским городом или украинским городом, передает РИА «Новости».

    По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к ситуации, а ведь речь идет о существовании Украины через 12 месяцев или страна станет частью России.

    Между тем президент США Джо Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение помощи Украине.

    Ранее в Сенате США из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, конгрессмены вступили в перепалку из-за помощи Украине.

    Сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (51)
    5 декабря 2023, 21:37
    СМИ: Уехавшие из России звезды вернулись для выступления на «Песне года»
    СМИ: Уехавшие из России звезды вернулись для выступления на «Песне года»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В этом году некоторые знаменитости, ранее покинувшие Россию, решили вернуться, чтобы выступить в новогодней программе «Песня года», сообщают СМИ.

    Как пишет «Царьград», уехавший за границу Александр Ревва принял участие в записи телешоу «Песня года». После начала спецоперации он не стал занимать сторону Москвы или Киева, предпочитая не давать публично оценку спецоперации.

    В «Песне года» он появится дважды: выступит сольно, а после в финале со всеми артистами. Кроме того, как пишет издание, за кулисами «Песни года» появилась певица Кристина Орбакайте. Она также воздерживалась от комментариев относительно спецоперации на Украине и переехала в США.

    Экс-депутат Госдумы Роман Худяков предположил, что также в программе появится Алла Пугачева. Ее приезд в Россию в ноябре он связал с записью новогодней программы.

    Между тем СМИ сообщили, что певица Алла Пугачева может вернуться на сцену в период новогодних праздников, у артистки уже обновляется райдер, который предусматривает рекордный гонорар в 500 тыс. долларов за выступление.


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    6 декабря 2023, 06:27
    Российские разведчики в тылу ВСУ уничтожили склад оружия НАТО

    Глубинная разведка в тылу ВСУ на Купянском направлении уничтожила склад оружия НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глубинная разведка группировки войск «Запад» уничтожила склад стрелкового оружия Вооруженных сил Украины (ВСУ) производства НАТО на Купянском направлении, пробравшись в тыловой район противника, сообщили в Министерстве обороны России.

    Старший разведчик с позывным «Фролл» отметил, что проникнуть скрытно в тыл ВСУ через линию боевого соприкосновения помогают рассеянность противника и погодные условия, передает ТАСС.

    В Минобороны сообщили, что разведчики группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили склад со стрелковым оружием производства стран НАТО на Купянском направлении, после чего без потерь вышли в тыл к своим подразделениям.

    Ранее ВС России уничтожили два склада средств поражения на украинских военных аэродромах.

    Коментарии (16)
    5 декабря 2023, 18:38
    В Германии напомнили Зеленскому о забытом предвыборном обещании

    Немецкое издание Welt напомнило Зеленскому о его предвыборном обещании не идти на второй президентский срок

    В Германии напомнили Зеленскому о забытом предвыборном обещании
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Владимир Зеленский, похоже, забыл свое предвыборное обещание не баллотироваться на второй президентский срок, предположило немецкое издание Welt.

    «Но Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл свое обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок», – цитирует издание РИА «Новости».

    Впрочем, оставаться президентом Зеленскому это вряд ли помешает, поскольку и Зеленский, и парламентская оппозиция склоняются к переносу президентских и парламентских выборов на фоне военного положения, отмечает Welt.

    В статье также указывается на конфликт политика с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко, из-за чего утверждается, что «вокруг Зеленского неспокойно».

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина скатывается в авторитаризм. По словам политика, единственный независимый институт в стране – местное самоуправление. И если эта тенденция продолжится, то государство скоро превратится в формирование, «где все зависит от настроения одного человека».


    Коментарии (13)
    5 декабря 2023, 20:27
    В США пообещали миллионы долларов за информацию об Артеме Уссе

    Госдеп США объявил награду в 7 млн долларов за информацию о российском бизнесмене Артеме Уссе

    В США пообещали миллионы долларов за информацию об Артеме Уссе
    @ Michael Brochstein/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдепартамент США готов выплатить денежное вознаграждение в обмен на данные о российском бизнесмене Артеме Уссе, сыне экс-главы Красноярского края Александра Усса.

    В заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера говорится, что за информацию, которая позволит задержать Усса-младшего, ведомство готово выплатить вознаграждение в размере до 7 млн долларов, передает ТАСС.

    Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. Бизнесмена задержали в Италии в октябре прошлого года по запросу американской стороны, в марте он сбежал из-под домашнего ареста.

    Коментарии (6)
    6 декабря 2023, 09:43
    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины

    NYT: Демократы и республиканцы перешли на крики в споре из-за Украины

    В США раскрыли детали громкой ссоры демократов и республиканцев из-за Украины
    @ Alex Edelman/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Демократы и республиканцы в ходе закрытого брифинга в Сенате Конгресса США устроили перепалку из-за вопроса о выделении средств на помощь Украине и Израилю, сообщили американские СМИ.

    Закрытый брифинг, по данным газеты The New York Times, состоялся во вторник днем. Сотрудники администрации призывали членов Республиканской и Демократической партий активизировать поддержку, однако мероприятие перешло «в попытки представителей двух партий перекричать друг друга», передает ТАСС.

    Республиканцы, как говорится в публикации, «гневно обвиняли демократов» в попытках игнорировать их требования по ситуации на границе США и Мексики.

    NYT добавляет, что «провал» состоялся накануне решающего пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения вскоре какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.

    Ранее член верхней палаты Конгресса Митт Ромни сообщал, что сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг, инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

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    6 декабря 2023, 00:17
    Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России
    Посол Израиля Бен Цви объявил о завершении миссии в России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что в конце декабря завершит свою миссию в Москве и выйдет на пенсию.

    Дипломат заявил, что уходит на пенсию в конце декабря, его преемницей станет Симона Гальперин, которая приедет на следующий день по завершении его миссии, передает ТАСС.

    Бен Цви занимал ряд должностей в аппарате министерства иностранных дел еврейского государства, а также работал в посольствах в других странах. В 1992–1995 годах работал замглавы дипломатической миссии, советником посольства в Москве. Должность посла Израиля занимает с 2020 года.

    Симона Гальперин родилась в 1969 году в Риге, до репатриации в Израиль в 1976 году она жила в Ленинграде. На службе в МИД Израиля она находится с 1993 года. Занимала различные дипдолжности в зарубежных представительствах Израиля, в том числе в Казахстане, Южной Корее, в израильской миссии при ЕС. С 2010 по 2015 годы возглавляла неофициальное представительство Израиля на Тайване, с 2017-го по 2019 год была послом еврейского государства в Сингапуре и Восточном Тиморе. Сейчас работает замглавы департамента Евразии и Западных Балкан в МИД Израиля.

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    6 декабря 2023, 03:22
    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток сорвал планы США по изоляции России

    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток говорит о провале планов США по изоляции России

    Tекст: Вера Басилая

    Международные поездки президента России Владимира Путина свидетельствуют о безуспешных попытках США и Европы по «изоляции» российского лидера на мировой арене, при этом экономика России укрепилась, а боевые действия на Украине заходят в тупик, сообщило Bloomberg.

    Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является «явным признаком» того, что Россия не изолирована, а только утверждает свое влияния на Ближнем Востоке, заявило Bloomberg, передает ТАСС.

    Bloomberg предполагает, что Путин, возможно, стремится использовать разногласия между США и Саудовской Аравией из-за действий Израиля в секторе Газа. Подчеркивается, что Москва поддерживает Эр-Рияд в усилиях по возобновлению Арабской мирной инициативы 2002 года, которое предусматривает создание отдельного палестинского государства.

    Президент России Владимир Путин прибудет в среду в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с визитом. У него запланирована встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в целях укрепления партнерских отношений Москвы с ведущими экспортерами нефти. Кроме того, лидеры обсудят торговлю и инвестиции, а также нефтяной рынок и израильско-палестинский конфликт.

    В среду Путин примет участие в переговорах в Абу-Даби, однако не посетит климатический саммит COP28, который проходит на этой неделе в соседнем эмирате Дубае.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие возможности дает России Ближний Восток.

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    5 декабря 2023, 15:29
    МК: Пугачевой стало плохо в бутике на Кипре
    МК: Пугачевой стало плохо в бутике на Кипре
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певица Алла Пугачева после обострения конфликта Израиля и Палестины переехала вместе с семьей на Кипр, в одном из местных магазинов она почувствовала себя плохо, сообщил посетитель бутика, куда пришла артистка.

    Пугачева явилась в магазин в сопровождении помощницы и водителя, водитель остался ждать снаружи, сказал собеседник «Московского комсомольца».

    По словам источника, артистке стало плохо, она пожаловалась на это продавцу. Она перемерила множество пар обуви, так как, утверждает источник, «у нее ноги каждый день отекают». Он добавил, что Пугачева только в этом магазине потратила 5 тыс. евро, она приобрела обувь и одежду.

    Ранее Пугачеву также заметили около Киккского монастыря на Кипре. В мае Пугачеву видели на сцене на концерте группы «Машина времени» в Израиле, блогеры обратили внимание на изможденный вид артистки.

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    5 декабря 2023, 22:35
    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США

    В Сенате США сообщили, что Зеленский отменил запланированное выступление в последнюю минуту

    Зеленский отменил запланированное выступление в Сенате США
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский отменил выступление в Сенате США на закрытом брифинге, сообщил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.

    Конгрессмен сообщил, что выступление Зеленский отменил, «что-то произошло в последнюю минуту». Он должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи с просьбой одобрить финансовую помощь Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее Шумер сообщал, что Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украине.

    Коментарии (12)
    6 декабря 2023, 02:03
    Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники

    Вице-премьер Украины Верещук обвинила Польшу в захвате экономики страны в заложники

    Власти Украины обвинили Польшу в захвате экономики страны в заложники
    @ Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польша заблокировала контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе, в результате чего экономика Украины стала заложником ситуации, заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

    Верещук отметила, что блокада на польской границе идет уже месяц, в это время Украина терпит миллиардные потери. По ее словам, у поляков претензии не столько к Украине, сколько к Евросоюзу, но в заложниках оказалась украинская экономика, передает РИА «Новости».

    По мнению Верещук, всем украинским партнерам необходимо принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады Украины».

    Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Польша поставила крест на главной мечте киевского режима.

    Напомним, в конце 2022 года польские политики начали говорить о недовольстве фермеров демпингом со стороны украинских конкурентов. В январе-феврале 2023-го это недовольство перешло в протесты, к которым оперативно подключились фермеры Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии. А политики этих стран согласовали запрет на украинский агроэкспорт, не испугавшись окриков со стороны Брюсселя.

    Протесты дальнобойщиков разворачивались по той же схеме. Если фермерам дали безлимитный экспорт, то украинских водителей избавили от необходимости от оформления обязательных разрешений на въезд в ЕС. Что, по сути, уравняло их в правах с водителями из стран ЕС. К тому же у украинцев есть дополнительная мотивация работать на европейских заказчиков и месяцами не заезжать на Украину: ужесточение мобилизации.

    Между тем, в Киеве заявили, что блокада на границе не скажется на поставках оружия Украине.

    Коментарии (27)
    5 декабря 2023, 19:54
    В Европе частично разблокированы замороженные активы россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские регуляторы выдали лицензии на разблокировку замороженных активов клиентов двум российским профучастникам, сообщил председатель правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктор Жидков.

    По словам Жидкова, 24 профучастника подали заявки на получение разрешения на разблокировку собственных активов, еще 27 – на разблокировку клиентских активов, передает «Интерфакс». В первом случае не было выдано ни одной лицензии, во втором лицензии получили два профучастника.

    Глава НРД добавил, что этот процесс еще не завершен из-за низкой скорости обработки лицензий, поскольку на него выделено мало ресурсов. Какие именно профучастники получили лицензии, не уточняется.

    Коментарии (11)
    6 декабря 2023, 05:01
    Сенаторы США устроили скандал на брифинге о помощи Украине

    Журналист Fox рассказал о препирательствах сенаторов и нешуточном скандале на брифинге по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В Сенате по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю из-за разногласий между республиканцами и демократами разразился скандал, сообщил корреспондент телеканала Fox News в Конгрессе Чад Перграм.

    Перграм рассказал, что лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер упрекнул лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла в перехвате темы встречи, начав обсуждение вопроса безопасности границ США, передает РИА «Новости».

    Шумер также обвинил другого сенатора, в том, что тот «кричал» на одного из генералов, участвовавшего в брифинге. Демократ возмущался, что республиканцы проявили неуважение и пытались навязать свою тему встречи.

    Другие сенаторы, по словам Перграма, отметили, что встреча получилась драматичная и «страсти разгорелись».

    Ранее сенаторы от Республиканской партии покинули брифинг инициированный американской администрацией о помощи Украине и Израилю, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (0)
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