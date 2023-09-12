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    12 сентября 2023, 14:50

    «Чудо на пшеничном поле»: Пилоты спасли жизни 167 человек

    «Чудо на пшеничном поле»: Пилоты спасли жизни 167 человек
    @ ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Экипаж авиарейса Сочи – Омск на фоне неисправности с гидравликой смог посадить машину прямо на поле. В результате ЧП никто из 167 людей на борту не пострадал. Аналогичный случай произошел четыре года назад в Подмосковье, когда самолет посадили на кукурузной плантации. Что позволило пилотам повторить подвиг Дамира Юсупова и чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле»?

    Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», следовавший по маршруту Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в районе села Убинского Новосибирской области. Отмечается, что на борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.

    К счастью, инцидент обошелся без жертв, сообщил губернатор региона Андрей Травников. При этом глава Убинского района добавил, что фюзеляж самолета, который совершил экстренную посадку, не разрушен. Все пассажиры эвакуировались самостоятельно по четырем трапам, их доставили в соседний населенный пункт, где обеспечили питанием и водой.

    Изначально сообщалось, что за медицинской помощью обратился один пассажир – у него поднялось давление. Однако позднее число нуждающихся в помощи возросло до пяти, скорректировали в пресс-службе Минздрава региона.

    Согласно сообщению ведомства, после осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген, еще двум оказали медпомощь на месте. Летевшие этим рейсом дети не пострадали.

    Как рассказал гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов, у лайнера отказала одна из гидросистем, командир судна решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске из-за того, что там полоса – три километра, в результате был увеличен расход топлива. Летчики осознали, что топлива, возможно, не хватит для посадки, и было принято решение садиться на площадку, подобранную с воздуха, с выпущенным шасси. По факту инцидента СК возбудил уголовное дело.

    Саму машину уже решили отправить в Новосибирск для ремонта. Как пояснил глава Омской области Виталий Хоценко, это связано с наличием специальной ремонтной базы для этого типа воздушных судов в этом регионе, однако это предварительные данные.

    Напомним, 15 августа 2019 года борт, следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Посадка прошла удачно. На борту находились 234 человека, включая семерых членов экипажа. Все они были эвакуированы. СМИ назвали произошедшее «чудом на кукурузном поле».

    Нынешний инцидент эксперты уже окрестили «чудом на пшеничном поле». Они отмечают, что посадить борт на неподготовленный грунт – очень непростая задача, требующая высокопрофессиональной подготовки пилотов. Немаловажны были и действия других членов экипажа, говорят собеседники. Ведь персонал помог избежать паники среди пассажиров и дал четкие инструкции об эвакуации.

    «Современный пассажирский самолет включает целый комплекс сложных автоматизированных систем. Однако такая машина не предназначена для посадки на неподготовленную взлетно-посадочную полосу. При приземлении в поле авиалайнер может перевернуться или скапотировать», – сказал Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации.

    «В данной ситуации самолет остался цел только благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа. Они смогли найти пшеничное поле и посадить на него машину. И я говорю о высокой компетентности не только пилотов, но и всех членов команды», – подчеркивает собеседник.

    На фоне инцидента с рейсом Сочи – Омск собеседник вспомнил и о случае 2019 года, когда пилоты смогли посадить лайнер на кукурузное поле. «Надо понимать, что эти происшествия достаточно разные. Хотя летчики и тогда, и сейчас поступили профессионально», – отмечает он.

    «Сегодня борт летел более горизонтально. У летчиков было несколько секунд, чтобы среагировать и выбрать место для посадки. В случае с «чудом на кукурузном поле» у экипажа не оставалось времени на размышления, так как самолет падал и существовал риск удара носом», – сравнил Липовой.

    «Буквально четыре года назад произошел аналогичный эпизод, когда пилоты Airbus A321 все тех же «Уральских авиалиний» экстренно посадили самолет на плантацию в Подмосковье. Тогда точно так же удалось избежать жертв, а случившееся назвали «чудом на кукурузном поле». Сейчас случилось второе «чудо на поле», – также обращают внимание авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь».

    «В причинах произошедшего и соблюдении правил безопасности эксплуатации воздушного судна будет разбираться специальная комиссия. Но в любом случае очевидно одно: грамотные и профессиональные действия экипажа позволили избежать катастрофы и спасли жизни людей», – добавляют эксперты.

    «Судя по объективным данным полета от FlightRadar, A320 заходил на посадку в Омске, снизившись почти до 600 м, но затем быстро набрал высоту и занял эшелон 5500 м. И со сниженной скоростью в 450-500 км/ч был направлен в Новосибирск. Вполне возможно, что этот участок маршрута самолет летел уже с выпущенным шасси, но по какой-то причине решил садиться раньше, в поле», – анализирует в своем Telegram-канале руководитель Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин.

    Он также предлагает создать «новый единый для всех авиакомпаний России инженерно-конструкторский центр, который возьмет на себя функции конструкторского сопровождения авиапарка иностранного производства».

    По его словам, это необходимо сделать «вместо Boeing, Airbus и разработчиков всех самолетных систем, безответственно бросивших свою технику после 24 февраля». «Выполнение текущих регламентов технического обслуживания инженерные службы эксплуатантов делают отлично, но всегда есть большое количество событий, требующих внимания высококвалифицированных конструкторов самолета», – пишет эксперт.

    Рогозин также указывает, что «авиакомпании приняли на работу некоторое количество конструкторов, ранее работавших в российских «дочках» западных авиастроительных гигантов». Однако, уверен он, они нуждаются в дополнительной подготовке.

    Как правило, экстренные посадки в незнакомых местах на неподготовленные площадки осуществляются на «брюхо» самолета, рассказал Андрей Красноперов, летчик-инструктор, майор ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах. Делается это в связи с тем, что шасси предназначены для прохода по ровной гладкой поверхности.

    «При приземлении не на ВПП есть риск наехать на какую-нибудь яму, – пояснил он. – Попадя в нее, шасси, скорее всего, просто оторвется, а само судно начнет переворачиваться, попутно ударяясь крыльями о землю. Пожара тоже не удастся избежать».

    «Хорошо, что смогли сесть на поле, да еще и без каких-либо потерь. Я думаю, летчиков этих наградят, они молодцы, профессионально сработали. Бортпроводники, как я понимаю, тоже отлично выполнили свою работу – предупредили обо всем пассажиров, сдерживали панику», – отметил Красноперов.

    «Важно детально провести проверку причин случившегося, выяснить все обстоятельства. На данном этапе нам известно про техническую неисправность самолета. И в таком случае командир экипажа заслуживает самой высокой награды за спасение пассажиров», – добавил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Аналогичная история произошла четыре года назад. Тогда пилот также справился с наисложнейшей задачей и посадил машину на кукурузное поле. Позднее он был награжден», – напомнил собеседник.

    «Так или иначе, посадка пассажирского самолета в поле, да еще и с непустыми баками, с людьми на борту – это крайне сложная задача. Случившееся по аналогии с «чудом на кукурузном поле» можно назвать «чудом на пшеничном поле» или «вторым чудом на поле», – заключил Кнутов.

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    «Чудо на пшеничном поле»: Пилоты спасли жизни 167 человек

    Экипаж авиарейса Сочи – Омск на фоне неисправности с гидравликой смог посадить машину прямо на поле. В результате ЧП никто из 167 людей на борту не пострадал. Аналогичный случай произошел четыре года назад в Подмосковье, когда самолет посадили на кукурузной плантации. Что позволило пилотам повторить подвиг Дамира Юсупова и чем аварийная посадка рейса Сочи – Омск отличается от «чуда на кукурузном поле»? Подробности

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