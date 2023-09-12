Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.0 комментариев
Число обратившихся к медикам после посадки самолета в поле выросло до пяти человек
Число обратившихся к медикам после аварийной посадки самолета под Новосибирском выросло до пяти человек
Число обратившихся за медицинской помощью после экстренной посадки самолета под Новосибирском возросло до пяти человек, находившиеся в самолете дети не пострадали, сообщила пресс-служба минздрава региона.
Ранее со ссылкой на Минздрав сообщалось, что одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета – у него поднялось давление.
Согласно сообщению ведомства, после осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом «ушиб» направили в ЦРБ на рентген, еще двум оказали медпомощь на месте. Летевшие этим рейсом дети не пострадали, передает РИА «Новости».
С пассажирами самолета в данный момент работают психологи.
В Минздраве добавили, что в пункте временного размещения работают две бригады скорой Барабинской ЦРБ и три бригады скорой помощи Убинской ЦРБ, помощь пассажирам также оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы.
Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте. СК возбудил уголовное дело.