Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.0 комментариев
После аварийной посадки авиарейса Сочи – Омск в поле завели дело
После аварийной посадки авиарейса Сочи – Омск на пшеничное поле завели дело
Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Как говорится в Telegram-канале ведомства, СК возбудил дело, подпадающеее под статью о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Там добавили, что утром 12 сентября при выполнении рейса Сочи – Омск воздушное судно совершило аварийную посадку на открытом участке местности в Убинском районе Новосибирской области. В итоге пострадавших нет, а причины и обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.
Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте.