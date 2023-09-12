Названа причина посадки самолета в поле в Новосибирской области

«Уральские авиалинии»: Самолет посажен в поле в Новосибирской области из-за риска нехватки топлива

Tекст: Вера Басилая

По его словам, командир судна решил уйти на запасной аэродром в Новосибирске из-за того, что там полоса – 3 км, в результате был увеличен расход топлива. Летчики осознали, что топлива, возможно, не хватит для посадки, и было принято решение садиться на площадку, подобранную с воздуха на поле с выпущенным шасси, передает ТАСС.

Скуратов пояснил, что у самолета при подлете к Омску отказала зеленая гидросистема. Повреждений у лайнера визуально не имеется, но экипаж самолета будет временно отстранен от полетов до конца расследования.

Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте.

Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области.

Между тем пассажиры авиарейса Сочи – Омск «Уральских авиалиний», который экстренно приземлился в Новосибирской области, поделились фотографиями и видеокадрами с места происшествия и пункта, куда их направили экстренные службы.