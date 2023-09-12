Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.0 комментариев
Пассажиры авиарейса Сочи – Омск рассказали об экстренной посадке в поле
Пассажиры авиарейса Сочи – Омск показали кадры с места экстренной посадки самолета в поле
Пассажиры авиарейса Сочи – Омск «Уральских авиалиний», который экстренно приземлился в Новосибирской области, поделились фотографиями и видеокадрами с места происшествия и пункта, куда их направили экстренные службы.
В Telegram-канале «RT на русском» опубликованы видеокадры, на фоне которых пассажиры рассказывают о случившемся.
«Посадили на поле, отбежали все подальше от самолета, возгорания не было, один бок немного закоптился», – отмечает женщина.
Другая пассажирка рассказала, что люди не совсем понимают, что случилось.
«Мы пролетели над Омском и полетели в Новосибирск, так как в Омске не смогли сесть. Все это пережили нормально, экипаж сработал очень грамотно, все были спокойные», – поделилась жительница Омска Мария на видео, опубликованным депутатом Константином Терещенко в Telegram-канале «Комсомольская правда».
Уточняется, из-за неполадок самолет планировали посадить в Новосибирске, но в итоге посадка произошла в пшеничном поле, почти в 300 км от аэропорта. После ЧП всех отправили в местный ДК, обеспечили водой и едой. Причиной случившегося стали проблемы с гидравликой.
Ранее МЧС опубликовало кадры с места экстренной посадки самолета, на борту которого находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей. Пассажиров самолета разместили в ближайшем населенном пункте.
Восточным МСУТ СК возбуждено уголовное дело по факту авиапроисшествия с самолетом в Новосибирской области.