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Пилоты посадили пассажирский самолет на пшеничном поле в Новосибирской области
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ одной из гидросистем. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело (фото: Гульнара Иванова/ТАСС)
На борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка (фото: Гульнара Иванова/ТАСС)
После посадки пассажиры рейса эвакуировались по четырем трапам, фюзеляж борта не разрушен. Людей временно разместили в соседнем населенном пункте, их обеспечили водой и едой, сообщил глава Убинского района Олег Конюк (фото: t.me/mchs_official)
Как сообщают в «Уральских авиалиниях», командир экстренно севшего в поле самолета в Новосибирской области принял решение о посадке из-за риска нехватки топлива, у лайнера отказала одна из гидросистем (фото: t.me/zdravnso)
Региональным СК возбуждено уголовное дело. Экипаж самолета будет временно отстранен от полетов до конца расследования (фото: t.me/mchs_official)
Пассажиры самолета рассказали, что экипаж повел себя профессионально, на борту не было паники, людей проинструктировали (фото: Транспортная прокуратура/ТАСС)
Авиаэксперты уже называют случившееся «вторым чудом в поле». В 2019 году самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле. Посадка прошла успешно. СМИ назвали произошедшее «чудом на кукурузном поле» (фото: Гульнара Иванова/ТАСС)