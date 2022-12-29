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    Россия стоит на пороге важного исторического события в авиастроении
    Генерал авиации объяснил различие между посадкой рейса Сочи – Омск и «Чудом на кукурузном поле»
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    США решили провести масштабную реорганизацию ВВС
    Названа причина посадки самолета в поле в Новосибирской области
    Путин назвал приоритет России на весь ХХI век
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинских мужчин ждет судьба парагвайских

    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, Зе-команда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

    26 комментариев

    Пилоты посадили пассажирский самолет на пшеничном поле в Новосибирской области

    Пассажирский самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Сочи – Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ одной из гидросистем. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело (фото: Гульнара Иванова/ТАСС)

    На борту находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка (фото: Гульнара Иванова/ТАСС)

    После посадки пассажиры рейса эвакуировались по четырем трапам, фюзеляж борта не разрушен. Людей временно разместили в соседнем населенном пункте, их обеспечили водой и едой, сообщил глава Убинского района Олег Конюк (фото: t.me/mchs_official)

    Как сообщают в «Уральских авиалиниях», командир экстренно севшего в поле самолета в Новосибирской области принял решение о посадке из-за риска нехватки топлива, у лайнера отказала одна из гидросистем (фото: t.me/zdravnso)

    Региональным СК возбуждено уголовное дело. Экипаж самолета будет временно отстранен от полетов до конца расследования (фото: t.me/mchs_official)

    Пассажиры самолета рассказали, что экипаж повел себя профессионально, на борту не было паники, людей проинструктировали (фото: Транспортная прокуратура/ТАСС)

    Авиаэксперты уже называют случившееся «вторым чудом в поле». В 2019 году самолет «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле. Посадка прошла успешно. СМИ назвали произошедшее «чудом на кукурузном поле» (фото: Гульнара Иванова/ТАСС)

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    Россия стоит на пороге важного исторического события в авиастроении

    Твердый контракт на покупку «Аэрофлотом» 52 новых российских самолетов имеет историческое значение. Тем самым разработчик гарантирует, что россияне начнут летать в небе на новейших и импортозамещенных самолетах уже с 2024 года. Этот год начнет отсчет до полной независимости российской авиации от Запада. Подробности

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    Кубинцы учатся воевать с США на Украине

    Сообщение МВД Кубы о задержании 17 человек, которые якобы рекрутировали наемников для участия в конфликте на Украине на стороне России, прозвучало сдержанно и без претензий на сенсацию. Просто потому, что стало вынужденным: у кубинцев не было другого выхода. Подробности

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    Спецоперация породила вал народных изобретений

    Спецоперация на Украине стала вызовом и экспериментальной площадкой не только для гигантов ВПК, но и для народных умельцев. В ходе проведения СВО растет спрос на не самые очевидные изобретения – от бронежилетов для собак и сухого душа до эвакуационных тележек. Как именно устроена подобная работа и как новинки проявляют себя на поле боя? Подробности

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    Погода заставляет ВСУ суетиться

    Очередной всплеск активности ВСУ замечен в районе Артемовска. По некоторым данным, именно сюда противник может перебросить резервы из других регионов для продолжения так называемого контрнаступа. Что побуждает украинское командование на такой шаг, создаст ли он риски для Артемовска и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • «Пятая колонна» Зеленского в Европе

      Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью влиятельному журналу The Economist и поделился своим видением будущего Украины. Помимо прочего, он пригрозил Западу бунтами выходцев из Украины в том случае, если Евросоюз сократит помощь Киеву. Это блеф? Или у него правда есть в Европе «пятая колонна»?

    • Визит Кима в Россию пугает США

      В Кремле подтвердили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Россию с визитом. Этот приезд – головная боль для врагов РФ. Есть десятки причин, по которому военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна – это серьезный повод нервничать и для Вашингтона, и для Киева.

    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

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