Пострадавший в теракте подал иск на 1 млн рублей к организатору концерта в «Крокусе»

Пострадавший в теракте в «Крокусе» подал иск к организатору концерта на 1 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Пострадавший в теракте в «Крокус Сити Холле» подал иск к организатору концерта, сообщает ТАСС. Он требует компенсацию в размере 1 млн рублей за моральный ущерб, утверждая, что его права как потребителя были нарушены из-за недостаточного уровня безопасности на мероприятии. Исковое заявление уже принято к производству Хорошевским районным судом Москвы.

Следующее судебное заседание назначено на 10 декабря. Истец утверждает, что организаторы концерта группы «Пикник» не обеспечили необходимую охрану, что и стало причиной получения им травм в результате теракта.

Напомним, трагедия произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. В результате теракта погибли 144 человека, 551 получил ранения. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Напомним, что на прошлой неделе в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии успешно приняли роды у женщины, получившей огнестрельное ранение в ходе теракта в «Крокусе», состояние матери и ребенка удовлетворительное.

Ранее уголовное дело возбудили против родителей несовершеннолетней, причастной к глумлению над памятью о теракте в «Крокус Сити Холле».

Между тем спецслужбы Ингушетии выявили, что террористическая баталхаджинская группа поставила оружие и боеприпасы для теракта в «Крокус Сити Холле», задержали двоих преступников.