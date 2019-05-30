Минобороны анонсировало запуски ракет «Сармат»

Минобороны России в 2019 – 2021 годах планирует провести два пуска межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», три пуска ракетных комплексов «Ярс» и четырех «Тополь-М».

Согласно закупочным материалам Минобороны, проводится тендер на страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при четырех запусках МБР РС-12М («Тополь»), трех МБР РС-24 («Ярс») и двух МБР РС-28 («Сармат»), сообщает РИА «Новости».

«Министерство обороны Российской Федерации... извещает о проведении закрытого конкурса на закупку услуг по страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при осуществлении космической деятельности для нужд Минобороны России в 2019-2021 годах», – сказано в материалах.

РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Ранее в Роскосмосе отчитались о бросковых испытаниях ракеты, в ходе которых была подтверждена верность технических решений при разработке «Сармата».

Также газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».