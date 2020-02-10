Навального уличили в критике собственных предложений по поправкам в Конституцию

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный выступает против принятия президентских поправок в Конституцию, несмотря на то, что ранее сам предлагал такие же изменения в Основной закон.

Публицист Армен Гаспарян обратил внимание на то, Навальный, который в настоящее время называет поправки в Конституцию «жульническими» и похожими на бред, еще пару лет назад сам высказывал эти же предложения в ходе своей «президентской кампании».

«Бьюти-блогер не перестает меня удивлять своей памятью, которая в его случае обладает какой-то исключительной забывчивостью. Сейчас он, к примеру, критикует поправки в Конституцию, называя их «жульническими» и похожими на бред. Но ведь разве не Алексей Анатолич всего каких-то пару лет назад заявлял, что, став президентом, он бы первым делом изменил Конституцию и внес бы поправку о двух сроках на посту президента. То есть убрал бы слово «подряд». То есть ровно то, что предлагается сделать сейчас на полном серьезе властями», – написал Гаспарян в Facebook.

Публицист отметил, что «даже если его (Навального) мысли совпадают с линией партии (знаете, и сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время), он лучше откажется от своих слов, чем признает это совпадение», пишет «Ридус».

«Выходит, что бьюти-блогер даже свои личные идеи называет идиотскими и жульническими? Или он просто запутался в своем желании поспорить с правительственной инициативой. Сдается мне, что речь идет как раз о последнем. Но интернет и люди обладают куда лучшей памятью, чем Навальный, и помнят о его собственных абсолютно идентичных предложениях», – заключил Гаспарян.

В начале февраля в соцсетях раскритиковали оппозицию за ее мнение по поводу предложенных президентом Владимиром Путиным поправок к Конституции.

В январе сообщалось, что представители несистемной оппозиции отозвали ранее поданную заявку на митинг против поправок в Конституцию. Политолог Олег Матвейчев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что у российской оппозиции нет единого мнения относительно российской Конституции, а поэтому митинг против поправок в нее не мог быть массовым. Именно это и стало причиной для его отмены.

Тем временем юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло обратил внимание на украинских пользователей Сети, которые «маскируясь» под россиян, критикуют в соцсетях предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.