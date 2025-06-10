Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».7 комментариев
Госдума одобрила поправки к бюджету с новыми субсидиями
Госдума одобрила поправки к федеральному бюджету на 2025 год
Госдума одобрила изменения в федеральном бюджете на 2025 год, касающиеся развития «городов нового типа» и поддержки технологических проектов.
Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в федеральном бюджете на 2025 год, передает ТАСС. Поправки касаются только 2025 года, показатели планового периода 2026–2027 годов не меняются. Как пояснил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»), «на первый план выходят направления, в которых бюджет стремится не просто закрывать обязательства, а формировать задел на будущее».
Одобренными во втором чтении поправками предусмотрена субсидия в 930 млн рублей АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» для предоставления грантов российским организациям.
Также предусмотрено увеличение до 25,9 млн рублей субсидии российским производителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском сельскохозяйственной техники. Университет Иннополис получит субсидию в размере 1,25 млрд рублей на обеспечение доступа к электронному образовательному контенту. В 2025 году АО «Корпорация Туризм.РФ» по решению правительства сможет направить до 1,726 млрд рублей на реализацию инвестиционных проектов в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края.
Доходы бюджета в 2025 году составят 38,5 трлн рублей, расходы – 42,298 трлн рублей. Дефицит бюджета ожидается на уровне 3,8 трлн рублей. Прогноз цены на нефть в 2025 году снижен с 69,7 до 56 долларов за баррель, а прогноз по курсу доллара скорректирован с 96,5 до 94,3 рубля. Прогноз по уровню инфляции – 7,6%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы скорректировали федеральный бюджет на 2025 год. Доходная часть бюджета была уменьшена.