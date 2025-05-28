Госдума одобрила корректировку доходов и расходов бюджета на 2025 год

Tекст: Валерия Городецкая

Изменения в федеральный бюджет на 2025 год одобрила Госдума, передает ТАСС. Доходы бюджета составят 38,5 трлн рублей, что ниже ранее утвержденных показателей, расходы увеличатся до 42,298 трлн рублей, а дефицит достигнет 3,8 трлн рублей. Понижен прогноз по нефтяным доходам и цене на нефть, уточнен курс доллара и уровень инфляции.

Как отмечается в пояснительной записке, увеличение поступлений ожидается по налогу на добавленную стоимость, внутренним акцизам (преимущественно на табак), НДФЛ, а также доходам по остаткам средств на счетах и прибыли Центробанка. Рост ненефтегазовых доходов составит 829,2 млрд рублей за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений.

Согласно документу, дополнительно выделены средства на реализацию государственных программ по развитию здравоохранения, образования, сельского хозяйства, обороноспособности и социальной поддержки.

В рамках поддержки авиастроения ОАК получит право направить неиспользованные средства на финансирование создания широкофюзеляжного самолета и модернизацию самолетов Ту-214 и МС-21-310.

«ОАК рассматривается как не просто крупная корпорация, а как системообразующая структура, через которую реализуются ключевые технологические задачи. Поддержка направлена не на текущее покрытие издержек, а на усиление инженерной базы, создание технологических решений и устойчивое развитие отрасли, важной как с точки зрения обороноспособности, так и в рамках широкой программы импортозамещения», – заявил председатель профильного комитета Сергей Гаврилов.

Дополнительные ассигнования предусмотрены на реализацию федеральных целевых программ по развитию космодромов и обеспечению ядерной и радиационной безопасности, а также мероприятия в сфере цифровой трансформации государства и поддержки здравоохранения.

В ноябре Госдума одобрила федеральный бюджет Российской Федерации на 2025–2027 годы во втором чтении, включающий более 1 тыс. поправок, из которых более 850 внесены правительством.