Эксперт назвал причину отказа оппозиции от митинга против поправок в Конституцию

У российской оппозиции нет единого мнения относительно российской Конституции, а поэтому митинг против поправок в нее не мог быть массовым. Именно это и стало причиной для его отмены. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев.

«Вся оппозиция полностью рассеяна, она вообще не понимает – что происходит и что делать. У них сбиты все методички, а начальники передрались, поскольку они исходят из совершенно разных представлений», – отметил профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

«Одни считают ельцинскую Конституцию большим завоеванием 1990-х годов, считают этот документ очень либеральным, поскольку он не допускает появления какой-либо государственной идеологии и устанавливает приоритет международного права над российским. Соответственно, если Конституция такая хорошая, то ее надо защищать от любых поправок, – добавил Матвейчев. – Другие либералы считают действующую Конституцию злом, поскольку она «позволила Путину установить свой режим» – соответственно, нужны не поправки, а полная отмена Конституции, вступаться за которую нет никакого смысла. Тем более, что поправки инициировал Путин, «от которого ничего хорошего ждать не приходится».

В итоге, отметил Матвейчев, «Ходорковский, «яблочники», Навальный и другие либералы говорят совершенно разные вещи, и у их адептов происходит раздвоение и растроение сознания».

В среду стало известно – представители несистемной оппозиции отозвали ранее поданную заявку на митинг против поправок в Конституцию. Ранее сообщалось, что в правительстве Москвы санкционировали эту акцию, которую оппозиционеры намеревались провести 1 февраля. Как сообщил один из организаторов акции, член незарегистрированной Либертарианской партии России Игорь Ефремов, заявку на митинг он подал «на всякий случай», но ее «внезапно согласовали».

Учитывая отношение россиян к президентской инициативе по поправкам в Конституцию, очевидно: выступать против этих поправок – значит идти против течения, подчеркнул Матвейчев. «Для большинства людей первостепенное значение имеет социальная составляющая конституционных поправок: привязка МРОТ к прожиточному минимуму, закрепление индексации пенсий в Основном законе. Кроме того, внимание привлекла поправка, запрещающая парламентариям и чиновникам иметь двойное гражданство», – напомнил эксперт.

«Очевидно, что на этот митинг, после такого сокрушительного удара по оппозиции, придет человек 300-500, максимум тысяча (при том, что согласованное количество – 10 тысяч). Самое главное – не будет общей повестки. Один выйдет с одним, другой – с другим», – заметил Матвейчев. «Так что оппозиция может отдыхать. Если сейчас высовываться, то только себя дискредитируешь», – добавил политолог.

Напомним, что в понедельник президент Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции. Первое чтение законопроекта пройдет в четверг, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как возможно будет проходить голосование о поправках и почему планируется так быстро внести изменения в Основной закон.

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