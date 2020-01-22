Эксперт назвал причину отказа оппозиции от митинга против поправок в Конституцию

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Москве выгоден отказ Белоруссии от российской нефти

Нефтяная ссора с Россией завела Белоруссию в Норвегию Фото: Андрей Александров/РИА Новости
Нефтяная ссора с Россией вынудила Белоруссию искать альтернативное черное золото. И первую партию нероссийской нефти Белоруссия уже приобрела – в Норвегии. План Александра Лукашенко состоит в том, чтобы в разы сократить закупки российской нефти. Что же не поделили два соседа и чем обернется для Белоруссии отказ от российского сырья?  Подробности...
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Россия довела Польшу до истерики

Премьер Польши Моравецкий назвал СССР «пособником нацистской Германии»Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Вмешательство Владимира Путина в историческую дискуссию о роли Польши во Второй мировой войне спровоцировало руководство этой страны на серию истеричных заявлений. По сути, можно говорить об информационной битве на уровне первых лиц, которой в Варшаве не ждали. Особенно тяжела для поляков та мысль, что они в этой битве проигрывают.  Подробности...
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Россия первой преодолеет цифровое неравенство

Россия становится первой в мире страной, официально признавшей интернет социальной необходимостьюФото: Михаил Терещенко/ТАСС
Уже в ближайшем будущем россияне смогут ощутить на себе преимущества реализации президентской инициативы «Доступный интернет», которая подразумевает бесплатный доступ к важным интернет-сервисам. По мнению экспертов, теперь Россия станет первой в мире страной, где право на интернет встанет в один ряд с правом на бесплатное образование и медицину.  Подробности...
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Украинки достигли интимного слияния с Европой

Украинские девушки остаются одним из символов сексуальной доступностиФото: Boris Roessler/Global Look Press
Интернет заполонили новости о том, как украинские девушки одна за другой активно и дорого продают свою девственность. Что сейчас происходит с сексуальными услугами украинок и на Украине, почему этот известный в мире феномен так расцвел именно в этой стране – и как на это повлиял евроцентричный политический курс киевских властей? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Население Земли устало от капитализма

Павел Волков, публицист
Хотя панд мы безусловно очень любим и мечтаем об увеличении их количества, все-таки хотелось бы, чтобы вместе с замечательными животными не умирали в нищете и люди. Они ведь тоже в основном хорошие, как и мишки. А вот стейкхолдер-капитализм – нет. Подробности...
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Против болезненной пустоты нужно бороться любовью к жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Пусть скандалящих звезд на телеэкранах вытеснят люди, которые созидают и воспитывают детей. Нравственность и здравый смысл могут показаться чем-то непрактичным, звездные скандалы как-то надежнее – но, может быть, стоит поверить в своих зрителей и в их запрос на моральное и психологическое здоровье. Подробности...
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Трактористы и телеграмисты

Максим Соколов, публицист
И наши Майкрофты, и наши Шерлоки, т. е. разрекламированные телеграм-каналы вроде Незыгаря и им подобные, неистово надувавшие щеки, 15–16 января позорно обмишурились. Вся проницательная мысль и все глубокие инсайды оказались полной туфтой. Подробности...
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      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
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              Эксперт назвал причину отказа оппозиции от митинга против поправок в Конституцию

              22 января 2020, 18:20

              Текст: Олег Исайченко

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              У российской оппозиции нет единого мнения относительно российской Конституции, а поэтому митинг против поправок в нее не мог быть массовым. Именно это и стало причиной для его отмены. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев.

              «Вся оппозиция полностью рассеяна, она вообще не понимает – что происходит и что делать. У них сбиты все методички, а начальники передрались, поскольку они исходят из совершенно разных представлений», – отметил профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев.

              «Одни считают ельцинскую Конституцию большим завоеванием 1990-х годов, считают этот документ очень либеральным, поскольку он не допускает появления какой-либо государственной идеологии и устанавливает приоритет международного права над российским. Соответственно, если Конституция такая хорошая, то ее надо защищать от любых поправок, – добавил Матвейчев. – Другие либералы считают действующую Конституцию злом, поскольку она «позволила Путину установить свой режим» – соответственно, нужны не поправки, а полная отмена Конституции, вступаться за которую нет никакого смысла. Тем более, что поправки инициировал Путин, «от которого ничего хорошего ждать не приходится».

              В итоге, отметил Матвейчев, «Ходорковский, «яблочники», Навальный и другие либералы говорят совершенно разные вещи, и у их адептов происходит раздвоение и растроение сознания».

              В среду стало известно – представители несистемной оппозиции отозвали ранее поданную заявку на митинг против поправок в Конституцию. Ранее сообщалось, что в правительстве Москвы санкционировали эту акцию, которую оппозиционеры намеревались провести 1 февраля. Как сообщил один из организаторов акции, член незарегистрированной Либертарианской партии России Игорь Ефремов, заявку на митинг он подал «на всякий случай», но ее «внезапно согласовали».

              Учитывая отношение россиян к президентской инициативе по поправкам в Конституцию, очевидно: выступать против этих поправок – значит идти против течения, подчеркнул Матвейчев. «Для большинства людей первостепенное значение имеет социальная составляющая конституционных поправок: привязка МРОТ к прожиточному минимуму, закрепление индексации пенсий в Основном законе. Кроме того, внимание привлекла поправка, запрещающая парламентариям и чиновникам иметь двойное гражданство», – напомнил эксперт.

              «Очевидно, что на этот митинг, после такого сокрушительного удара по оппозиции, придет человек 300-500, максимум тысяча (при том, что согласованное количество – 10 тысяч). Самое главное – не будет общей повестки. Один выйдет с одним, другой – с другим», – заметил Матвейчев. «Так что оппозиция может отдыхать. Если сейчас высовываться, то только себя дискредитируешь», – добавил политолог.

              Напомним, что в понедельник президент Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции. Первое чтение законопроекта пройдет в четверг, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как возможно будет проходить голосование о поправках и почему планируется так быстро внести изменения в Основной закон. 

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