Какие поправки в Конституцию предложил Владимир Путин?

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21 января, вторник  |  Последнее обновление — 17:17  |  vz.ru
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МВФ испугался новой Великой депрессии

Новая мировая рецессия запаздывает, но избежать ее не удастся Фото: Lewis W Hine/Reuters
Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?  Подробности...
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Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Россия забирает русских с Украины

Национальной гордости на Украине все больше, а представителей этой национальности все меньшеФото: Zuma/ТАСС
Очередное исследование показало катастрофическую для Украины статистику – за последние двадцать пять лет население страны сократилось более чем на четверть. Это крайне напоминает процесс, активно происходящий в странах Прибалтики. Есть, однако, и существенные отличия, к которым имеет прямое отношение и Россия. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Европейский восток забурлит не меньше Ближнего

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Москва выступает промоутером суверенитетов, сохраняя право несогласных становиться непослушными. Россия напомнит им про национальные интересы. Их удобно отстаивать при помощи наших самолетов, систем ПРО, атомных электростанций, газопроводов и консервативных ценностей. Подробности...

Интернет становится безусловным правом

Сергей Мардан, публицист
У российского государства абсолютно прагматичные мотивы развивать Сеть. Интернет-технологии обеспечивают уровень информированности о каждом отдельном гражданине или компании, ранее недостижимый. Подробности...
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Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
Обсуждение: 93 комментария
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              Какие поправки в Конституцию предложил Владимир Путин?

              		   21 января 2020, 16:02

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              Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию России. Большую часть изложенных в документе предложений президент озвучил еще в середине января в послании Федеральному собранию, и уже тогда было ясно, что полномочия федеральных органов власти могут быть серьезно перераспределены. И предложенный проект указывает на то же – Госдума и Совет Федерации получат больше полномочий, а спектр функций президента и премьер-министра, наоборот, предлагается урезать. Однако документ еще будет обсуждаться профильными комитетами парламента, и отдельные его положения могут измениться. В конечном же счете его судьбу решит всероссийское голосование. 

              А пока разберем все поправки.

              Полномочия президента

              – Президент получает право снимать с должности премьер-министра. Сейчас такой нормы в Конституции нет – там лишь говорится, что он может инициировать отставку всего правительства (статья 83, п. «а»). При этом министры автоматически в отставку не уйдут, как это происходит сейчас.

              – По предложению премьера президент может вносить изменения в структуру органов государственной власти (статья 83, п. «б1»). Ранее так и происходило, просто эта норма до конца не была прописана в Конституции – там лишь говорилось, что премьер «предлагает президенту изменить структуру» (например, разделить Минобрнауки на Минпросвещения и Министерство высшего образования и науки), и все – дальнейшие шаги не прописаны.

              – Президент принимает отставки премьера, вице-премьеров, федеральных министров и различных госорганов (статья 83, п. «в1») – все эти полномочия были у главы государства и ранее, просто прописаны они были не в Конституции, а в федеральных законах.

              – Президент может проверить любой поданный ему на подпись закон на конституционность – это новая норма. В течение двух недель после поступления закона он может передать его на рассмотрение Конституционному суду, и на это время обязательный срок, в течение которого глава государства обязан либо подписать закон, либо вернуть его в Госдуму, приостанавливается. Если суд признает закон не соответствующим Конституции, президент возвращает его Госдуме (статья 107, п. 3). То же самое будет касаться и федеральных конституционных законов, меняющих Конституцию (статья 108, п. 2).

              Ограничения для президента

              – Существенно обновляется статья 81, которая регламентирует требования к кандидатам на пост президента и срок полномочий главы государства. 

              Сейчас кандидат в президенты должен постоянно проживать в России не менее 10 лет, согласно поправкам эта цифра возрастает до 25 лет. К этому добавляется положение о том, что кандидат никогда не должен был иметь ни другого гражданства, ни вида на жительства в другой стране – сейчас такого требования нет. Эта норма не будет распространяться на кандидатов из стран, полностью или частично принятых в Российскую Федерацию. То есть из Крыма. 

              Слово «подряд» из пункта о максимальном количестве сроков президента уберут – останется ограничение в два срока в целом.

              Требования к чиновникам и судьям

              – Статью 71, которая посвящена предметам и областям, за которые отвечают исключительно федеральные власти (а не региональные или областные), дополнят словами о возможности устанавливать ограничения для претендентов на государственные и муниципальные должности. Без этой поправки были бы невозможны следующие изменения.

              – Претенденты на должность губернатора должны быть не младше 30 лет и не иметь при этом ни гражданства, ни вида на жительство в другом государстве (статья 77, п. 3). Такую же норму предлагается ввести и для премьер-министра (статья 110, п. 3).

              – То же самое – по отношению и к руководителям различных органов власти (статья 78, п. 5), сенаторам (статья 95, п. 2(1)) и депутатам Госдумы (статья 92, п. 1) – для них сохранится прежний возрастной порог – 21 год, а также к судьям (любым) – им тоже теперь нельзя иметь ни вида на жительство, ни гражданства другой страны (статья 119).

              Ограничения для премьер-министра

              – Президент может лично отправить премьера в отставку – кабмин при этом сохранит свои места. Сейчас отставка председателя правительства влечет за собой отставку всех министров. При этом председатель правительства, назначенный взамен предыдущего, лишается возможности предлагать президенту какие-либо изменения в структуре исполнительной власти (статья 112, п. 1). 

              – Премьер лишается возможности выбирать министров «силовых» ведомств: министров обороны, чрезвычайных ситуаций, иностранных дел, внутренних дел. Их выбирает президент после консультаций с Совфедом (статья 112, п. 2).

              Полномочия Госдумы

              – За депутатами на конституционном уровне закрепляется обязанность утверждать кандидатуры премьера, его заместителей, федеральных министров (статья 83, п. «д»; статья 103, п. «а» и «а1»). Сейчас Госдума может только согласиться или не согласиться с предложением президента по кандидатуре премьер-министра, и все. Остальных по предложению премьера утверждает уже президент. Согласно поправкам, президент не сможет отказаться назначать утвержденных Госдумой кандидатов (статья 112, п. 3).

              Полномочия Совета Федерации

              – Сенаторы будут согласовывать кандидатуры руководителей силовых ведомств, предложенных президентом. Среди них, судя по всему, будут министр обороны, чрезвычайных ситуаций, министр иностранных дел, министр внутренних дел (статья 83, п. «д1»; статья 102, п. «к»). То же самое – с прокурорами (статья 102, п. «л»).

              – Также членам Совфеда дадут возможность (по предложению президента) снимать с должности судей Верховного и Конституционного судов, если они совершат «проступок, порочащий честь и достоинство судьи» (статья 83, п. «е4»; статья 102, п. «м»).

              Прокуратура

              – Единственная действительно новая норма здесь – консультации президента с сенаторами при назначении прокуроров субъектов Федерации, то есть прокурора Московской области, Челябинской и так далее (статья 129, п. 3). Сейчас это не обязательно. 

              Госсовет

              – Госсовет, который с 2000 года является неофициальным консультативным органом с губернаторами в роли большинства членов, становится официальным (статья 83, п. «ж1»). Его статус и полномочия пока неясны – их определит федеральный закон. Но, согласно поправкам, полномочия будут довольно обширны – он будет следить за тем, как работают и взаимодействуют органы государственной власти, определять направления внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны. 

              Судебная система

              – Сенаторы смогут снимать с должности «провинившихся» судей Верховного и Конституционного судов (статья 83, п. «е4»).

              – Максимальное число судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11 (статья 125, п. 1). Сейчас в суде заседают 15 судей. 

              – Также КС сможет проверять принятые Госдумой и Совфедом законы на конституционность (статья 125, п. «5(1) – а»).

              – Судьям КС также придется рассматривать спорные вопросы, касающиеся моментов, где нужно будет определить, приоритет какого права должен применяться в отдельных ситуациях: международного или российского.

              Социальные выплаты

              – На уровне Конституции закрепляется норма о величине МРОТ – минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума по стране (статья 75, п. 5).

              – Все социальные выплаты должны в обязательном порядке индексироваться (статья 75, п. 5).

              – Все пенсии тоже должны индексироваться (статья 75, п. 6).

              Международное право

              – Частично меняется статья 79. Сейчас она выглядит так: «Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации».

              Согласно поправкам, первое предложение дополняется следующими словами: «...в соответствии с международными договорами Российской Федерации» – то есть «передавать часть полномочий» Россия будет только согласно тем договорам, которые подписала сама. 

              Кроме того, добавляется второе предложение: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». 

              Это значит, что даже если страна подписала какой-либо договор, то принятое на его основе решение все равно можно будет не исполнять, если оно будет противоречить Конституции РФ. 

              Местное самоуправление

              – Согласно действующей редакции статьи 133, местное самоуправление может рассчитывать на «компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти». Поправки же предполагают, что самоуправленцы смогут рассчитывать на компенсации только в том случае, если делали что-либо, имеющее «государственное значение», и при этом прямо взаимодействовали с государственными органами власти (статья 133).


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