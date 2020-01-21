Какие поправки в Конституцию предложил Владимир Путин?

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию России. Большую часть изложенных в документе предложений президент озвучил еще в середине января в послании Федеральному собранию, и уже тогда было ясно, что полномочия федеральных органов власти могут быть серьезно перераспределены. И предложенный проект указывает на то же – Госдума и Совет Федерации получат больше полномочий, а спектр функций президента и премьер-министра, наоборот, предлагается урезать. Однако документ еще будет обсуждаться профильными комитетами парламента, и отдельные его положения могут измениться. В конечном же счете его судьбу решит всероссийское голосование.

А пока разберем все поправки.

Полномочия президента

– Президент получает право снимать с должности премьер-министра. Сейчас такой нормы в Конституции нет – там лишь говорится, что он может инициировать отставку всего правительства (статья 83, п. «а»). При этом министры автоматически в отставку не уйдут, как это происходит сейчас.

– По предложению премьера президент может вносить изменения в структуру органов государственной власти (статья 83, п. «б1»). Ранее так и происходило, просто эта норма до конца не была прописана в Конституции – там лишь говорилось, что премьер «предлагает президенту изменить структуру» (например, разделить Минобрнауки на Минпросвещения и Министерство высшего образования и науки), и все – дальнейшие шаги не прописаны.

– Президент принимает отставки премьера, вице-премьеров, федеральных министров и различных госорганов (статья 83, п. «в1») – все эти полномочия были у главы государства и ранее, просто прописаны они были не в Конституции, а в федеральных законах.

– Президент может проверить любой поданный ему на подпись закон на конституционность – это новая норма. В течение двух недель после поступления закона он может передать его на рассмотрение Конституционному суду, и на это время обязательный срок, в течение которого глава государства обязан либо подписать закон, либо вернуть его в Госдуму, приостанавливается. Если суд признает закон не соответствующим Конституции, президент возвращает его Госдуме (статья 107, п. 3). То же самое будет касаться и федеральных конституционных законов, меняющих Конституцию (статья 108, п. 2).

Ограничения для президента

– Существенно обновляется статья 81, которая регламентирует требования к кандидатам на пост президента и срок полномочий главы государства.

Сейчас кандидат в президенты должен постоянно проживать в России не менее 10 лет, согласно поправкам эта цифра возрастает до 25 лет. К этому добавляется положение о том, что кандидат никогда не должен был иметь ни другого гражданства, ни вида на жительства в другой стране – сейчас такого требования нет. Эта норма не будет распространяться на кандидатов из стран, полностью или частично принятых в Российскую Федерацию. То есть из Крыма.

Слово «подряд» из пункта о максимальном количестве сроков президента уберут – останется ограничение в два срока в целом.

Требования к чиновникам и судьям

– Статью 71, которая посвящена предметам и областям, за которые отвечают исключительно федеральные власти (а не региональные или областные), дополнят словами о возможности устанавливать ограничения для претендентов на государственные и муниципальные должности. Без этой поправки были бы невозможны следующие изменения.

– Претенденты на должность губернатора должны быть не младше 30 лет и не иметь при этом ни гражданства, ни вида на жительство в другом государстве (статья 77, п. 3). Такую же норму предлагается ввести и для премьер-министра (статья 110, п. 3).

– То же самое – по отношению и к руководителям различных органов власти (статья 78, п. 5), сенаторам (статья 95, п. 2(1)) и депутатам Госдумы (статья 92, п. 1) – для них сохранится прежний возрастной порог – 21 год, а также к судьям (любым) – им тоже теперь нельзя иметь ни вида на жительство, ни гражданства другой страны (статья 119).

Ограничения для премьер-министра

– Президент может лично отправить премьера в отставку – кабмин при этом сохранит свои места. Сейчас отставка председателя правительства влечет за собой отставку всех министров. При этом председатель правительства, назначенный взамен предыдущего, лишается возможности предлагать президенту какие-либо изменения в структуре исполнительной власти (статья 112, п. 1).

– Премьер лишается возможности выбирать министров «силовых» ведомств: министров обороны, чрезвычайных ситуаций, иностранных дел, внутренних дел. Их выбирает президент после консультаций с Совфедом (статья 112, п. 2).

Полномочия Госдумы

– За депутатами на конституционном уровне закрепляется обязанность утверждать кандидатуры премьера, его заместителей, федеральных министров (статья 83, п. «д»; статья 103, п. «а» и «а1»). Сейчас Госдума может только согласиться или не согласиться с предложением президента по кандидатуре премьер-министра, и все. Остальных по предложению премьера утверждает уже президент. Согласно поправкам, президент не сможет отказаться назначать утвержденных Госдумой кандидатов (статья 112, п. 3).

Полномочия Совета Федерации

– Сенаторы будут согласовывать кандидатуры руководителей силовых ведомств, предложенных президентом. Среди них, судя по всему, будут министр обороны, чрезвычайных ситуаций, министр иностранных дел, министр внутренних дел (статья 83, п. «д1»; статья 102, п. «к»). То же самое – с прокурорами (статья 102, п. «л»).

– Также членам Совфеда дадут возможность (по предложению президента) снимать с должности судей Верховного и Конституционного судов, если они совершат «проступок, порочащий честь и достоинство судьи» (статья 83, п. «е4»; статья 102, п. «м»).

Прокуратура

– Единственная действительно новая норма здесь – консультации президента с сенаторами при назначении прокуроров субъектов Федерации, то есть прокурора Московской области, Челябинской и так далее (статья 129, п. 3). Сейчас это не обязательно.

Госсовет

– Госсовет, который с 2000 года является неофициальным консультативным органом с губернаторами в роли большинства членов, становится официальным (статья 83, п. «ж1»). Его статус и полномочия пока неясны – их определит федеральный закон. Но, согласно поправкам, полномочия будут довольно обширны – он будет следить за тем, как работают и взаимодействуют органы государственной власти, определять направления внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны.

Судебная система

– Сенаторы смогут снимать с должности «провинившихся» судей Верховного и Конституционного судов (статья 83, п. «е4»).

– Максимальное число судей Конституционного суда сокращается с 19 до 11 (статья 125, п. 1). Сейчас в суде заседают 15 судей.

– Также КС сможет проверять принятые Госдумой и Совфедом законы на конституционность (статья 125, п. «5(1) – а»).

– Судьям КС также придется рассматривать спорные вопросы, касающиеся моментов, где нужно будет определить, приоритет какого права должен применяться в отдельных ситуациях: международного или российского.

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Социальные выплаты

– На уровне Конституции закрепляется норма о величине МРОТ – минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума по стране (статья 75, п. 5).

– Все социальные выплаты должны в обязательном порядке индексироваться (статья 75, п. 5).

– Все пенсии тоже должны индексироваться (статья 75, п. 6).

Международное право

– Частично меняется статья 79. Сейчас она выглядит так: «Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации».

Согласно поправкам, первое предложение дополняется следующими словами: «...в соответствии с международными договорами Российской Федерации» – то есть «передавать часть полномочий» Россия будет только согласно тем договорам, которые подписала сама.

Кроме того, добавляется второе предложение: «Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации».

Это значит, что даже если страна подписала какой-либо договор, то принятое на его основе решение все равно можно будет не исполнять, если оно будет противоречить Конституции РФ.

Местное самоуправление

– Согласно действующей редакции статьи 133, местное самоуправление может рассчитывать на «компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти». Поправки же предполагают, что самоуправленцы смогут рассчитывать на компенсации только в том случае, если делали что-либо, имеющее «государственное значение», и при этом прямо взаимодействовали с государственными органами власти (статья 133).