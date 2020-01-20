Как будут голосовать за поправки в Конституцию

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21 января, вторник  |  Последнее обновление — 00:20  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток – 2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили – президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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Русофобскую пропаганду первым изобрел немец

Ливонцы считали, что нападение на русские земли станет для них легкой прогулкойФото: общественное достояние
Ровно 540 лет назад ливонские рыцари осадили Псков, началась русско-ливонская война − одна из многих, но особенно примечательная. Именно тогда ландмейстер Тевтонского ордена выпустил в Европу фантом «русской угрозы», который в итоге пережил и его, и орден − и существует по сей день. Проще говоря, санкции и русофобскую пропаганду изобрели еще в XV веке − и вот для чего. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надоело не только Путину. Надоело простому народу смотреть на этот бесконечный фестиваль компрадорства. Что тебя, болезный, так тянет в Европу? Ответа всего два: или ты более лоялен к стране – потенциальному противнику, или прячешь наворованное там же. Подробности...
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Память о Второй мировой работает только по-честному

Алексей Алешковский, сценарист
Лидеры современного польского еврейства пожелали российским властям честности – с учетом того, что «СССР начал войну как союзник Германии, чтобы позже превратиться в ее главную жертву». Забавно, что эта фраза точнее всего описывает судьбу их страны. Подробности...
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              Как будут голосовать за поправки в Конституцию

              Рабочая группа предложила исправить более десятка статей Конституции   20 января 2020, 23:55
              Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
              Текст: Михаил Мошкин,
              Оксана Борисова

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              Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа.

              Президент Владимир Путин в понедельник внес в парламент законопроект о поправках к Конституции. Его представителями при рассмотрении проекта в Госдуме стали три сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок: парламентарии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и правовед Талия Хабриева.

              После принятия закона парламентом документ может быть вынесен на всероссийское голосование, граждане будут голосовать за проект целиком, сообщил РИА «Новости» Андрей Клишас, который также занимает пост главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству.

              «Мы будем следовать принципам открытости, доступности, прозрачности при голосовании», – пообещал Клишас, напомнив, что эти же принципы соблюдаются и при проведении выборов главы государства. Клишас добавил, что рабочая группа будет собираться не реже двух раз в неделю.

              Другой сопредседатель группы, комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что рабочая группа, в числе прочего, займется теперь вопросом, как именно будет выглядеть механизм всероссийского голосования. «Мы сейчас прописываем процедуру, это достаточно сложная вещь», – признался Крашенинников. Однако он заверил, что поправки вступят в силу только после такого голосования. Депутат также предположил, что второе чтение проекта в Госдуме состоится в феврале.

              Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал вынести поправки на голосование нижней палаты как можно быстрее.

              «Предложения о затягивании и, если хотите, забюрокрачивании процесса и переводе его в рамки каких-то новых процедур считаем недопустимыми»,

              – добавил Володин. По его словам, профильный комитет – то есть комитет Крашенинникова – рассмотрит проект уже во вторник.

              Общероссийское голосование де-юре не обязательно, но президент решил узнать мнение россиян, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Есть понимание, что это именно должно быть голосование, причем это голосование в целом является необязательным, потому что речь идет об изменениях, которые не относятся к сфере фундаментальных статей Основного закона. Но президент посчитал необходимым именно свериться с точкой зрения народа, поэтому он и говорил об этом голосовании», – отметил Песков. Он уточнил, что решений о форме и времени голосования пока нет, они будут оформлены по итогам работы рабочей группы.

              Каким будет механизм общенародного голосования

              Одна из сопредседателей рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева не исключила, что голосование пройдет по аналогии с выборами президента. «Мы должны предложить новую процедуру. В принципе, аналоги у нас есть. Вот, например, процедуры голосования при выборах президента вполне могут быть использованы, – цитирует Хабриеву ТАСС. – Я думаю, что здесь вполне уместно использовать по аналогии эти процедуры».

              Аналогии возможны, но «такого вида голосования в России еще не было», – сказал газете ВЗГЛЯД участник рабочей группы, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг. Собеседник отметил: в нашем законодательстве нет правил для проведения всероссийского голосования. «Нам придется поработать – придумать и предложить процедуру. Это пока открытый вопрос», – сказал собеседник. 

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              Обсуждение: 4 комментария
              Эксперты не исключают, что рабочая группа займется также подготовкой самих формулировок, которые и будут вынесены на общероссийское голосование. Ведь внесенный президентом в Госдуму документ представляет из себя десятки страниц сложного юридического текста, который большинству сограждан понять будет сложно.

              «Во-первых, комиссия готовит тексты, предоставляет их для верификации Центризбиркому. Я думаю, что ЦИК в конечном итоге – основной оператор этого процесса», – предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

              Примечательно, что большинство членов группы – не юристы, добавил эксперт. Общественники должны выступить в качестве своего рода посредников между юристами, которые разрабатывали поправки, и обществом. По мнению Баширова, «роль комиссии – адаптация поправок к пониманию простого человека».

              «Будь там одни юристы, боюсь, что формулировка была бы такой, в которой обычный человек не смог бы ничего понять», – заметил Баширов. Представители общественности, работающие в комиссии «как раз должны рассказать обществу по-человечески, а не казуистически» смыслы поправок. «Объяснить доступно необходимо в том числе такие политические поправки, как «президент делится полномочиями с Советом Федерации», отметил также и Гартунг.

              Помимо работы «по форме» – то есть помимо обсуждения механизма голосования, – рабочая группа еще может разработать дополнения к содержанию президентского проекта, не исключила Талия Хабриева.

              «Нам есть над чем подумать. Помимо обеспечения легитимации конституционных поправок через процедуры общероссийского голосования, мы можем разработать дополнительные предложения по законопроекту. Это касается даже некоторых механизмов и новых полномочий Федерального собрания», – сказала она.

              Внесенный президентский проект Хабриева назвала первой версией. «Потому что некоторые вопросы там, как мне кажется, еще не до конца урегулированы», – подчеркнула Хабриева.

              Депутат Гартунг также полагает: важная задача рабочей группы – выработать консолидированную позицию по поводу поправок. «Процедура принятия федеральных законов такова: к первому чтению (то есть в данный момент) президент внес текст, над которым к нам предлагают поработать, подготовив его к процедуре второго чтения, – пояснил Гартунг. – И именно в процедуре второго чтения будет вестись основная работа над поправками, будет идти их детальное обсуждение. Ведь у рабочей группы будут свои позиции, а у депутатов из разных фракций – свои».

              Среди идей президента, которые будет обсуждать рабочая группа, собеседник особенно важной считает призыв к расширению полномочий Госдумы по утверждению состава правительства.

              «Второе по важности – это поправка о полномочиях Совета Федерации, которая включает верхнюю палату в процедуру назначения силовиков. Президент будет проводить консультации с Советом Федерации, – напомнил Гартунг. – И, безусловно, это два важных социальных положения: обязательная индексация пенсий, и требование того, чтобы минимальная заработная плата не была ниже прожиточного минимума». Если такие социальные нормы появятся в конституции, то у россиянина появится право обжаловать неисполнение этих положений, добавил Гартунг.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин в рамках послания Федеральному собранию 15 января предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. В тот же день глава государства распорядился о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей.

              Какую политическую реформу предлагает Путин

              В проекте президента, опубликованном на сайте Госдумы, говорится, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков, то есть исчезает знаменитое слово «подряд».

              Также в документе прописано, что премьер-министром, вице-премьерами, министрами и другими руководителями федеральных органов исполнительной власти могут быть россияне старше 30 лет, не имеющие гражданства или вида на жительство другого государства. Премьер будет представлять на утверждение Думы кандидатуры своих заместителей и министров, за исключением тех, которых назначают после консультаций с Советом Федерации, – имеются в виду силовики.

              Предусматривается, что президент автоматически должен назначать вице-премьеров и министров, кандидатуры которых утвердила Госдума. Только после консультаций с Совфедом президент сможет назначать или увольнять министров-силовиков, а также глав Минюста, МИДа и МЧС. В парламент смогут попасть только россияне, не имеющие иностранного гражданства либо вида на жительство другого государства.

              Ограничения затронут и судейский корпус. Согласно законопроекту, судьями смогут россияне, постоянно проживающие в России и не имеющие другого гражданства. Причем, федеральным законом могут быть установлены еще более жесткие требования к судьям, говорится в документе.

              Еще одна поправка – состав Конституционного суда сокращается с 19 до 11 членов. Кроме того, с помощью Конституционного суда президент расширяет свою возможность наложить вето на любой, принятый Госдумой закон. Так, предусматривается, что президент получит право еще до подписания федерального закона, ранее отклоненного им, но вновь принятого парламентом, обратиться в Конституционный суд для проверки документа на соответствие Основному закону.

              Если Конституционный суд одобрит закон, президент автоматически подписывает его в трехдневный срок. Если Конституционный суд отклоняет закон, то президент возвращает его Госдуме без подписания, - указано в проекте.

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