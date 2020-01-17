Коммунисты и либералы не захотели величия России

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18 января, суббота  |  Последнее обновление — 00:29  |  vz.ru
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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Мишустин выберет министров – носителей особого импульса

Михаил Мишустин наберет в свою команду управленцев нового типаФото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Утвержденный на должности премьера Михаил Мишустин должен в скором времени представить будущую команду министров. Прежнее правительство неоднократно подвергалось критике, но среди действующих «и. о.» есть те, кто может сохранить свой пост. У кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина? Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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«Недопремьер» Украины сыграл на слабости Зеленского

Зеленский не демонстрирует жесткого желания разбираться со своими врагамиФото: Serg Glovny/ZUMA/ТАСС
На Украине начался новый политический кризис. После того, как в Сети опубликовали аудиозаписи, где якобы глава правительства Украины оскорбляет президента страны, Алексей Гончарук подал заявление об отставке лично в руки Владимиру Зеленскому. При этом уволить премьера, согласно конституции, может только Верховная рада. Почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Раде, и какой будет реакция президента Украины? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
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Русская мечта как мировоззрение

Владимир Можегов, публицист
Если появляются сегодня книги, дерзающие всерьез говорить о «вероучении русской мечты», значит Русь все еще жива, и значит – пришло их время… А может быть – и время начала новой эры Русской мечты? Подробности...
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    Михаил Мишустин и его большие надежды

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          • Таким же

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          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

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          • Регулярно

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              Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либералам   17 января 2020, 23:05
              Фото: Станислав Красильников/ТАСС
              Текст: Михаил Мошкин

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              Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ.

              Подавляющее большинство россиян – 80 процентов осведомлены о самом факте послания президента Федеральному собранию, при этом в общей сложности 73 процента опрошенных «заявили, что послание вызвало у них положительные эмоции». Таковы данные социологического опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на следующий день после оглашения послания. Данные опроса 1600 россиян в 80 регионах страны в пятницу привел на пресс-конференции гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

              Он отметил, что послание сказалось на оценке работы Путина на посту президента. Судя по замеру общественного мнения на 16 января, 67 процентов россиян одобрили действия главы государства. «Днем раньше было 64 процента», – заметил Федоров. При этом доля тех, кто негативно оценивает работу президента, упала с 27 до 24 процентов.

              «Послание получило высокий резонанс, – констатировал руководитель ВЦИОМа. – Это один из самых высоких показателей с 2004 года – с того момента, как мы начали вести мониторинг. Оценки качества содержания послания высокие, эмоциональная и рациональная реакция –  положительные».

              Еще более впечатляющими выглядят результаты опроса фокус-групп который проводился во время трансляции послания. Как пояснил Федоров, применялся метод восприятия материала,  реакция каждого участника оценивалась в режиме реального времени. 120 респондентам из Москвы, Петербурга, города Волжский Волгоградской области и райцентра Ревда в Свердловской области предлагалось оценить свое отношение к темам, которые поднимал президент по шкале от «полностью положительного» отношения до «полностью отрицательного» и «безразличного». В итоге, 76% участников фокус-групп оценили послание в целом положительно (из них, полностью положительно 32 процента).

              «Количественные показатели положительных и отрицательных реакций в 2020 году – 4 к 1: 80% поминутных реакций – положительные, 20% отрицательные. Если сравнить с показателями прошлого года, то там было 69% к 31%», – привел данные Федоров.

              Обращение к народу

              Если отвлечься от сухой статистики и обратиться к сути реакции россиян, то ее характеризуют высказывания участников фокус-групп, которые приведены и в докладе ВЦИОМ.  «Путин использовал человеческие слова: «любовь», «семья», «дети»», – отметил один из респондентов.  «Сказал про горячее питание в школах. Казалось бы, такая тема, мелкая для президента. Но показал, что он в курсе, глубоко вникает», – указал другой участник опроса.

              «Была искренность в выступлении, ощущение, что обращается к каждому», – отметил третий. Четвертый поделился впечатлением:

              «Президент четко обозначил проблемы, которые были понятны всем,

              ведь у каждого есть дети, внуки, ипотеки».

              Президент сначала обращался к народу, говоря о том, какие проблемы нужно решить стране, а потом к власти – что будет контролировать выполнение задач, – отметил один из участников фокус-групп. Другой высказался конкретнее: «Я доверяю словам Путина. Наш президент борется за новое поколение – говорит про демографию».

              Действительно в топе-20 тем послания, о которых, по мнению опрошенных, президент говорил больше всего, на первом месте оказались методы решения демографической проблемы, и поддержки семей с детьми (76%). На втором месте – тема зарплат и пенсий (63%), и замыкают тройку вопросы здравоохранения и обеспечения лекарствами (61 процент). Двадцатку самых важных тем иллюстрирует мнение одного из участников фокус-групп: «Темы были в основном социальные, не внешняя политика, а то, что непосредственно касается нас».

              На ваш взгляд

               
              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?




              Обсуждение: 48 комментариев
              «30 процентов сказали, что послание произвело на них полностью положительное впечатление, 51 процент – скорее положительное. Как видим, четыре пятых позитивно впечатлило послание», – резюмировал Федоров.

              «ВЦИОМ обеспечил нас самыми свежими цифрами», – подчеркнул участвовавший в обсуждении доклада социологов, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Обсуждение того, как «граждане считывали послание», велось «буквально в режиме онлайн», и уже можно сделать определенные выводы, заметил эксперт.

              Социальные инициативы с политическим характером

              «От политологов ждут, что они будут говорить, в первую очередь, о конституционных поправках. Но, судя по тому, что мы увидели, граждан в первую очередь интересуют проблемы демографии и социальные вопросы», – констатировал Чеснаков. Но, отметил он, две важные социальные инициативы также имеют и политический характер. Они касаются поправок в конституцию. «Впервые мы получаем поправки, которые касаются не политических, а социальных институтов. У нас будут зафиксированы в конституции (если, конечно, рабочая группа четко зафиксирует эти положения): во-первых, положение о том, что пенсия должна быть не меньше минимального размера оплаты труда, и, во-вторых, закрепление в Основном законе права на достойное пенсионное обеспечение», – заметил Чеснаков.

              При этом, эксперт одновременно обратил внимание: судя по данным опроса ВЦИОМ, самими популярными были три позиции. Это продление программы материнского капитала как минимум до 31 декабря 2026 года, сохранение доплат классным руководителям, и одновременно – приоритет конституции России над международными актами.

              «Две базовые ценности – величие страны и достоинство граждан», – напомнил Чеснаков о ключевом тезисе послания президента. «Те, кто ориентирован на социальную политику, могут увидеть, что величие страны состоит в достоинстве граждан. Те, кто сориентирован на международный статус страны, могут увидеть в этой фразе то, что достоинство страны состоит в ее величии», – заметил эксперт.

              Идея общественного согласия

              Идея величия страны и достоинства граждан проходила красной нитью во всех блоках послания, отметила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова. «Когда речь шла о семейных ценностях и материнском капитале, президент одновременно говорил о достоинстве семьи, о достойном положении и о том, что мы должны быть большой нацией», – напомнила она. Соколова подчеркнула – судя по тому, как реагировали участники фокус-групп, чья «обратная связь» собиралась прямо во время послания,

              «мы видели все больший эмоциональный подъем за счет обращения президента к достоинству конкретного гражданина».

              Величие страны в сочетании с гражданским достоинством – «очень важная фраза для понимания идеологии Путина и власти в целом», заметил Алексей Чеснаков. «Соглашусь с Алексеем Александровичем», – добавила Соколова. Очень важно, отметила она, что эта идея должна получить твердую базу общественного согласия. «Это общественное согласие, которое мы видим по данным ВЦИОМ, формируется вокруг центрального ценностного посыла – о том, что величие страны невозможно без обеспечения достоинства граждан», – подчеркнула руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ. 

              Маленькая группа недовольных

              В общей сложности 2% заявили о своем недовольстве «демографическим пакетом», о котором рассказал президент (материнский капитал, детские пособия, помощь семьям с детьми, демографическая политика в целом), и примерно трем процентам не понравились предложенные главой государства поправки в Конституцию.

              Те, кто не одобрил поправки в Конституцию, и люди, которые не одобрили «демографический пакет», – это пересекающиеся группы, сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.  «Мы анализировали так называемые кроссы – пересечения, исходя из социально-демографических параметров. Заметно, что негативные оценки более характерны для группы, которая свои политические взгляды характеризует так: «Мы не одобряем работу Путина», – пояснил социолог. Эти негативные оценки относительно работы президента в целом транслируются и на его планы, чего бы они ни касались – демографии, внешней политики, Конституции. Такие у них установки».

              «Эти цифры зачастую нельзя суммировать. 10 плюс 10 не будет 20, будет 12», – добавил руководитель ВЦИОМ. «Что это за люди? Как правило, это сторонники КПРФ или мелких так называемых непарламентских партий. Не всех, но определенных, у кого существуют сторонники. Повторюсь, это пересекающиеся множества. Они против этого, того и сего», – заметил собеседник.

              Вопрос газеты ВЗГЛЯД и ответ Федорова вызвали живое обсуждение среди участников презентации доклада ВЦИОМ. «Довольно незначительное число людей выступает против мер, предложенных Путиным», – отметил Алексей Чеснаков. «Если посмотреть ваши данные, очевидно небольшое число людей против мер, которые касаются демографической политики, материнского капитала, социальных мер, – обратился Чеснаков к Федорову. – Кто эти люди?

              У нас есть группа вечно недовольных несистемщиков, либералов, которые считают, что прежде всего нужно говорить о мерах поддержки бизнеса, о каких-то других политических мерах».

              По оценке Чеснакова, «объем этой соцгруппы, которая вечно всем не довольна – если вы посмотрите не с точки зрения статистики, а обратитесь к анализу соцсетей и СМИ, то можно увидеть:

              против мер в поддержку материнского капитала, мер социальной поддержки выступают одни и те же люди на протяжении многих лет. Это очень маленькая группа, по разным оценкам это 2% или 4%».

              В свою очередь руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова отметила: «Насколько я вижу социологические данные, вопрос не в том, что они отрицательно восприняли, а в том, что они не очень восприняты пока что. Потому что это немного сложная тема, там эти 2%, остальные уходят в ноль». Чеснаков в ответ высказал пожелание, что либералы, наконец, тщательно прочтут послание и поймут его содержание. «До них долго доходит», – заметил политолог.

              У тех, же кто «считал смысл» послания, главные, которую вызвало послание, стали: надежда, уважение, доверие, уверенность в завтрашнем дне, и гордость. Но наиболее часто – в 22% случаев – опрошенные говорили о надежде.

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