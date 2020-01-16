Как менялась Конституция России?

Взгляд
16 января, четверг  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
Разделы

Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

На борьбу с бедностью пойдут сотни миллиардов рублей Фото: Александр Никитин/ТАСС
Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании Федеральному собранию. Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в последние годы доходы населения стагнировали – и ситуация приобрела негативный тренд. Новые меры потребуют до 500 млрд рублей в год и, как ожидается, смогут существенно снизить число бедных. Подробности...
Перейти а раздел…

Зарубежные СМИ: Россию ждет время великих маневров

Западные СМИ удивлены отставкой Медведева Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
«Главный вопрос – что теперь будет с министрами российского правительства и сколько из них смогут вернуться в его состав». Послание президента Путина Федеральному собранию и последующая отставка правительства Медведева привели в недоумение западные СМИ. Они полагают, что предложенные конституционные изменения являются первым серьезным пересмотром политической системы России с 1993 года. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
Перейти а раздел…

Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...

Бизнес в России живет за счет государства

Павел Волков, публицист
Получается оригинальная картина – государство очень хочет, чтобы бизнес заработал и будет всем от этого счастье, а бизнес не хочет и не может работать без господдержки. Зато частный бизнес весь закредитован, не в состоянии отдавать долги и существует в основном за счет господдержки разного рода. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Общественное мнение: Дураки при нем не выживают

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева общественность с живостью отреагировала на предложенную кандидатуру нового премьер-министра – главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как происходили отставки правительства России

    Феминистки реформируют паспорта

    Медведев ушел в отставку, назван новый кандидат на пост премьера

      Перейти а раздел…

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

          Перейти а раздел…
          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

          Отмечаете ли вы старый Новый год?
          • Всегда

          • Никогда

          • Иногда

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Названы сроки проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
              Мишустин назвал депутатам приоритет в своей работеЛавров ответил на вопрос о работе в правительстве МишустинаВ Германии заявили о попытке Европарламента наказать Россию за 20-й векЭрдоган объявил об отправке военных в Ливию
              Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру МишустинаНетаньяху и Путин обсудили дело Наамы ИссахарВ России научились обезвреживать иностранные спутники-шпионыСША объяснили преподанный миру из-за покупки Турцией С-400 «урок»
              Мишустин посоветовал коммунистам «ничего не трогать» в пенсионной системеПослание Путина Федеральному собранию испугало экс-главу МИД УкраиныУрганта потребовали лишить гражданстваВ Красноярском крае семиклассница забеременела от 10-летнего приятеля

              Главная тема


              Зарубежные СМИ: Россию ждет время великих маневров

              переписывание истории


              Депутаты Европарламента заявили о вине СССР в начале Второй мировой войны

              на 101-м году жизни


              Умер легендарный контрразведчик Иван Устинов

              особый случай


              Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель раскрыла подробности инцидента

              Видео

              послание путина


              Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

              глава правительства


              На смену Медведеву приходит знаток финансовых секретов

              исторический противник


              Польская армия может создать России серьезные проблемы

              разрушение мифа


              Литовцы напрасно претендуют на участие в «захвате Москвы»

              Замкнутый круг


              Дмитрий Родионов: Абхазия обречена на политический кризис

              Любовь и политика


              Алексей Алешковский: Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

              Нападки группировок


              Игорь Мальцев: Геи победили «Оскар»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?

              Как менялась Конституция России?

              		   16 января 2020, 14:14
              Фото: Александр Земляниченко/AP/POOL/ТАСС

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В ходе своего послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал возможные изменения в Конституцию России. Кто-то из политологов уже назвал их «революционными», кто-то заметил, что политическую картину в России они не изменят. 

              Перечислим же основные предложения:

              – президент не сможет избираться более чем на два срока, оговорку про «подряд» уберут;

              – Госдума получит больше влияния при утверждении премьера и кабинета министров;

              – в российском праве Конституция должна иметь приоритет над международным;

              – кандидат в президенты должен проживать в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства;

              – статус Госсовета, формируемого из губернаторов, глав думских фракций и высших исполнительных органов власти, должен быть закреплен в Конституции;

              – чиновники, судьи и депутаты не смогут иметь вид на жительство или гражданство другой страны;

              – президент сможет просить Конституционный суд проверять законопроекты до того, как их подписывать.

              Попробуем разобраться с правилами и теми изменениями, что уже происходили. Прежде всего стоит упомянуть, что российская Конституция менялась совсем не так часто, как может показаться на первый взгляд. Всего с момента утверждения в 1993 году она насчитывает 15 поправок. Для сравнения: Конституция РСФСР 1978 года к 1992 году вобрала в себя более трех сотен изменений, став по сути полем битвы между президентом и парламентом. Одна из причин такой разницы в том, что нынешний документ изменить совсем не так просто, как было с его предшественником. 

              Во-первых, сделать это могут только президент РФ, Совет Федерации или Госдума, правительство, законодательные органы различных регионов – субъектов Федерации, а также отдельные небольшие группы сенаторов или депутатов (но не менее 1/5 от общего их числа). 

              Во-вторых, в российской Конституции всего 9 глав, и процедура их изменения может довольно сильно отличаться. Какие-то главы изменить легче, какие-то – сложнее. По этому принципу их можно разделить на три условных блока.

              Первый – самый простой. Это изменение указом президента. Он касается формальной смены названий регионов, краев, автономных областей и относится только к одной статье Конституции – 65-й, содержащей перечень субъектов РФ. Такие поправки в России вносили шесть раз: менялось название Ингушетии, Северной Осетии, Чувашии, Калмыкии, Ханты-Мансийского автономного округа и Кемеровской области. В случае с Кузбассом это была как раз последняя из всех конституционных правок – область переименовали в марте 2019 года. 

              И хотя в 137-й статье Конституции прямо не говорится, что для изменения в таком случае достаточно лишь президентского указа, так в 1995 году решил Конституционный суд. 

              Второй блок будет посложнее. Он касается изменения 3-8 глав Конституции, то есть большей части ее положений. Эти главы – о федеративном устройстве страны, функциях и полномочиях президента, парламента и правительства, судов и властей в регионах. 

              Чтобы внести поправки в статьи 3-8 глав, нужно принимать так называемый федеральный конституционный закон. Сначала его должны внести на рассмотрение Госдумы (президент, правительство – не важно), где для утверждения потребуется не простое большинство, а не менее 2/3 голосов депутатов. Затем та же ситуация с Советом Федерации – простого большинства тоже не хватит, нужно 3/4 голосов сенаторов. 

              Но и это будет еще не все. Даже после принятия поправки могут не вступить в силу – для этого понадобится одобрение органов законодательной власти двух третей субъектов Федерации. 

              На федеральные конституционные законы приходится львиная доля всех поправок – 10 штук. Шесть из них касались состава страны. Они применялись, например, в случае с возвращением Крыма, объединением Пермской области и Коми-Пермяцкого АО в Пермский край, включением Таймырского и Эвенкийского округов в состав Красноярского края и так далее – все это требовало изменения 65-й статьи.

              Остальные четыре поправки же затрагивали функции и полномочия президента, Госдумы, судов, Совета Федерации. Самая известная из них вступила в силу 31 декабря 2008 года – именно с этой даты срок полномочий президента увеличился до шести лет, депутатов – до пяти лет. Тот же документ обязывал правительство предоставлять Госдуме ежегодный отчет о проделанной работе – это была вторая поправка такого рода. Две других приняли в 2014 году – сначала Высший арбитражный суд прекратил свое существование, его функции передали Верховному, а затем еще одна поправка позволила президенту вводить в число сенаторов своих представителей. 

              Третий блок – самый сложный. Речь о поправках в три главы: 1 (Основы конституционного строя), 2 (Права и свободы человека и гражданина) и 9 (Конституционные поправки и пересмотр Конституции). По сути это три кита, на которых так или иначе держится все российское законодательство. 135-я статья говорит о том, что эти главы изменить нельзя – и при попытках сделать это придется принимать новую Конституцию. 

              И тот факт, что с 1993 года у нас новых Конституций не было, говорит о том, что и успешных попыток внести поправки в эти главы тоже не случалось. 

              Но если очень захочется, процедура будет следующей: сначала за поправки должны проголосовать по 3/5 от общего числа сенаторов и депутатов, затем должно быть созвано специальное Конституционное Собрание. Причем кто будет в него входить и как именно оно должно будет работать – непонятно, поскольку все еще нет закона, регламентирующего эти положения, есть только проект. Созванное Собрание либо должно будет отвергнуть поправки, и тогда Конституция останется прежней, либо согласиться с ними и заняться разработкой нового документа взамен. Затем то же самое Собрание должно принять разработанный документ двумя третями голосов и выставить его на всероссийское голосование. 

              Чтобы Конституция была окончательно принята, в голосовании должны поучаствовать не менее половины населения России, и больше половины из них – проголосовать за. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............