Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом

И.о. главы МИД Сергей Лавров заявил, что предложение президента Владимира Путина о приоритете Конституции над международным правом не уникально, и Москва намерена выполнять все взятые на себя обязательства.

На выступлении в филиале МГИМО в Ташкенте Лаврова спросили о предложении включить в Конституцию норму о приоритете основного закона России над нормами международного права. Журналиста интересовало, означает ли это, что Россия последует примеру США, где примат национального права реализован наиболее полно, если да, может ли это повлечь за собой выход России из ЕСПЧ.

«Как вы знаете, у нас и сейчас есть разъяснения Конституционного суда о том, что Конституция у нас является приоритетной правовой нормой. Это не какая-то уникальная ситуация, подобные же правовые нормы действуют и в западных странах, в том числе, в Германии, в частности, в Великобритании», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что «в США просто у них записано, что международное право – это дело десятое, и они так к нему и на практике относятся».

«Все наши обязательства, которые мы добровольно подписываем, которые ратифицируются нашим парламентом, избранниками народа и становятся частью нашей законодательной базы, мы все их выполняем», – добавил Лавров.

Президент Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция России должна иметь приоритет над международным законодательством.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин назвал 2020-й во многом рубежным из-за перехода к третьему десятилетию 21 века – и точно также в послании обозначен переход к новой модели политической системы страны, реформирование которой предопределенно всем 20-летним опытом руководства Владимира Путина и направлено на достижение главной цели нашего будущего – гармонии сильной державы и благополучия людей.