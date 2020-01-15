Путин подпишет отдельный указ по срокам голосования об изменениях в Конституции

Сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию будут прописаны в отдельном указе президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Поскольку президент говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей Конституции Российской Федерации, то в данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что это достаточно серьезная реформа, поэтому Путин «посчитал целесообразным и необходимым для себя» посоветоваться с гражданами с помощью этого голосования.

«Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом», – подчеркнул Песков.

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложения Путина по усилению роли парламента являются «маленьким шажком» в сторону парламентской республики.

В Совфеде и Госдуме предложили провести голосование по поправкам в Конституцию в сентябре 2021 года, в единый день голосования.

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