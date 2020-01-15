В парламенте предложили день голосования по изменениям в Конституцию

Голосование по изменениям в Конституцию России, предложенное президентом Владимиром Путиным, можно провести совместно с выборами в Госдуму в 2021 году, заявил первый замглавы конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев.

«Можно провести совместно с выборами в Госдуму в 2021 году», – передает его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что предложения Путина по изменению Конституции своевременны и «послужат дальнейшему укреплению государственности».

«Сенаторы приступают к работе над законодательными инициативами в рамках послания президента. Участие парламента в утверждении правительства РФ повысит взаимную ответственность исполнительной и законодательной власти», – заметил также Полетаев.

Он напомнил, что практика отчетов министров реализуется в обеих палатах парламента в рамках «правительственных часов». Предложения Путина он назвал «следующим логичным шагом в этом направлении».

Сенатор назвал правильным и утверждение в Совете Федерации кандидатов на пост прокурора региона.

«Прокуроры контролируют соблюдение законных интересов граждан, расходы средств на значимые, в том числе национальные проекты. Если нам будет доверено это право, по согласованию с региональными парламентами – утверждать прокуроров – это правильно», – заявил Полетаев.

Он напомнил, что Совет Федерации уже дает согласие президенту на то, чтобы использовать Вооруженные силы за рубежом.

«Согласование с сенаторами кандидатур на посты глав силовых ведомств – логичное развитие в этом направлении», – полагает Полетаев.

С ним согласился первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, который предложил провести голосование по изменениям в Конституции в единый день голосования в сентябре. Однако, заметил он, сначала нужно «сформулировать предложения по изменению Конституции».

«Я думаю, что вполне это может быть в сентябре в единый день голосования. Я думаю, можно было бы успеть, если будет согласие всех сегментов общества», – сказал Емельянов.

«Сначала основные тезисы должны быть сформулированы, ...отобраны всенародно. На их основании Дума должна уже принять конкретные законы», – добавил парламентарий.

У него спросили, будут ли внесены законопроекты в Госдуму уже после голосования, Емельянов ответил утвердительно.

Президент Владимир Путин в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию. Так, он предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты, доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера. Кроме того, он подчеркнул, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой с правом президента определять задачи и приоритеты деятельности правительства.

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложения Путина по усилению роли парламента являются «маленьким шажком» в сторону парламентской республики.

Отметим, что послание Федеральному собранию президент писал лично, уделяя особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.

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