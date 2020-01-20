В проекте поправок в Конституцию закреплено увеличение МРОТ

Конституция России будет гарантировать МРОТ не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, следует из проекта закона о поправке к Конституции.

«В целях защиты социальных прав граждан, обеспечения их равных возможностей на всей территории страны статью 75 Конституции Российской Федерации предлагается дополнить положениями, устанавливающими минимальный размер оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, гарантии обязательной индексации пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, а также основные принципы всеобщего пенсионного обеспечения», – говоритсяв пояснительной записке к законопроекту, опубликованному базе данных Госдумы.

В понедельник президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий и новые требования к кандидатам в президенты. Также предложено вернуть норму о том, что должность президента нельзя занимать более двух сроков.