В Госдуме определились с датой первого чтения проекта закона о поправке к Конституции

Совет Госдумы установил, что 23 февраля пройдет первое чтение законопроекта о поправке к Конституции, заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

Об этом сообщает ТАСС.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т.д.