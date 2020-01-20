Предложена поправка в Конституцию о депутатах Госдумы

Депутатом Госдумы может быть избран гражданин, достигший 21 года и не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство, следует из проекта поправки в Конституцию.

«Часть 1 статьи 91 изложить в следующей редакции: 1. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, постоянно приживающий в Российской Федерации, не имеющий иностранного гражданства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», – сказано в законопроекте.

В понедельник Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, в котором предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимость величины МРОТ от прожиточного минимума, а также новые требования к кандидатам в президенты и депутатам.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о предложенной Путиным политической реформе, а также о его социальных инициативах.