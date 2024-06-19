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Кива во время покушения на него был вооружен
У экс-депутата Рады Кивы во время покушения на него был при себе пистолет
Экс-депутат Рады Илья Кива при покушении на него в Московской области имел при себе пистолет, но не успел выстрелить в нападавших, сообщают Telegram-каналы.
На месте преступления обнаружен пистолет ТТ образца 1930 года, он лежал недалеко от самого политика, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Экспертиза установила, что это – боевое оружие, скорее всего, оно принадлежало Киве. Ведется розыск того, кто мог продать пистолет политику.
Илья Кива 6 декабря был убит из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа.