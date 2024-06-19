Кива во время покушения на него был вооружен

У экс-депутата Рады Кивы во время покушения на него был при себе пистолет

Tекст: Алексей Дегтярев

На месте преступления обнаружен пистолет ТТ образца 1930 года, он лежал недалеко от самого политика, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Экспертиза установила, что это – боевое оружие, скорее всего, оно принадлежало Киве. Ведется розыск того, кто мог продать пистолет политику.

Илья Кива 6 декабря был убит из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа.