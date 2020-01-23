Госдума единогласно одобрила проект закона о поправках в Конституцию

Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Кроме того, нижняя палата парламента приняла закон о введении в Совете безопасности России должности заместителя председателя.

Законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», внесенный на рассмотрение Госдумы президентом Владимиром Путиным, в первом чтении был принят единогласно, за него проголосовали 432 депутата. Против документа не проголосовал ни один депутат, воздержавшихся также не было, передает РИА «Новости».

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, третье чтение законопроекта о поправке в Конституцию может состояться до конца февраля, если правок в проект не будет много.

«Если поправок будет много, значит, им необходимо уделять внимание. Качество и эффективность законов – наш приоритет в работе. Мы из этого исходим», – добавил спикер Госдумы.

Второе чтение пройдет 11 февраля, сообщил Володин.

Напомним, в понедельник, 20 января, президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

Кроме того, Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон о введении в Совбезе России должности заместителя председателя. Согласно документу, зампред СБ назначается и освобождается от должности президентом России. Полномочия зампреда Совбеза также определяются главой государства.

После отставки правительства Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее экс-премьера Дмитрия Медведева.

Позднее Медведев признался, что для него не было неожиданностью введение должности зампреда Совета безопасности России, так как подобные идеи существовали и ранее.

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