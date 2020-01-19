Медведев высказался о должности зампреда Совбеза

Экс-премьер России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу признался, что для него не было неожиданностью введение должности зампреда Совета безопасности России, так как подобные идеи существовали и ранее.

«Ничего неожиданного в этой должности нет, кроме того, что этой должности до этого не было. Но такие идеи на самом деле существовали. И когда президент (Владимир Путин) предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что СБ занимается важнейшими программами и направлениями по обеспечению безопасности и суверенитета страны, готовит для президента решения в этой сфере. И речь, отметил Медведев, идет не только об обороноспособности и защите суверенитета, но и о решениях по защите прав человека, экологии, промышленной безопасности, в условиях санкционного давления.

Напомним экс-премьер и о том, что Совбез занимается международными вопросами.

«Но и не скрою, наверное, тот опыт, который я приобрел, работая вот эти почти восемь лет в правительстве, а до этого возглавляя Совет безопасности как президент, он, наверное, тоже пригодится», – заключил Медведев.

В среду он заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, после чего Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее Медведева. Проект о введении этой должности будет рассмотрен 20 января.

Медведев в интервью Первому каналу также рассказал о причинах отставки правительства и нерешенных им задачах.

Напомним, новым премьером стал Михаил Мишустин.

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