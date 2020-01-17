В Госдуме 20 января рассмотрят проект о должности зампредседателя Совбеза

Совет Госдумы на заседании 20 января в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о введении должности зампредседателя Совета безопасности, сообщила пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя нижней палаты Вячеслава Володина.

«Законодательная инициатива президента о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности будет рассмотрена в понедельник, 20 января, на Совете Госдумы в приоритетном порядке», – приводятся в сообщении слова Володина, передает РИА «Новости».

В среду Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку, после президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на эту должность Медведева.

В четверг президент внес в Госдуму законопроект, которым в Совет безопасности России вводится должность заместителя председателя.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД