Путин утвердил новую должность в Совбезе и назначил на нее Медведева

Президент России Владимир Путин утвердил новую должность заместителя председателя Совета безопасности страны и назначил на нее и.о. премьера Дмитрия Медведева.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства, сообщает ТАСС.

В среду президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина.