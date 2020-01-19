Медведев объяснил отставку своего правительства

Причинами отставки правительства России являются задачи политического обновления страны и фактор времени, заявил бывший премьер Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу.

«Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом (Владимиром Путиным) после послания 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране – это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, – что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», – передает его слова ТАСС.

Второй причиной он назвал фактор времени, напомнив, что почти восемь лет был премьером.

«Это все- таки была очень длительная, сложная работа, связанная с принятием решений по исключительно трудным вопросам. Это тоже нужно принимать во внимание», – сказал Медведев.

Он добавил, что сохранит пост председателя партии «Единая Россия», так как это не противоречит его новой должности в СБ России.

«Нужно готовиться и к тем выборам (единый день голосования), которые будут в этом году 13 сентября. И, конечно, уже потенциально к выборам в Государственную думу, которые будут в следующем году», – сказал он.

Он добавил, что в целом доволен работой своего кабмина в последние 8 лет, несмотря на ряд болезненных решений и нерешенных задач.

Кроме того, Медведев назвал ключевой задачей нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным рост реальных доходов граждан.

Ранее бывший премьер-министр заявил, что не видит в отставке правительства ничего необычного и призвал относиться к этому спокойно.

В среду Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Президент Владимир Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на нее Медведева, а премьером был назначен Михаил Мишустин.

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