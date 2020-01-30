Второе чтение проекта о поправках к Конституции могут перенести на февраль-март

Рассмотрение Госдумой президентского законопроекта о поправке в Конституцию могут перенести на конец февраля – начало марта, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Поступает большое количество поправок ко второму чтению. Мы обменивались мнениями на этот счет с руководителями фракций. И для того, чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок», – заявил Володин, передает РИА «Новости».

По его словам, в понедельник, 3 февраля, Совет думы рассмотрит этот вопрос. «На предстоящем Совете Думы, с учетом мнения всех фракций и профильного комитета, мы обсудим перенос второго чтения на конец февраля либо на начало марта», – сказал спикер Госдумы.

Он отметил, что депутатам важно услышать предложения всех заинтересованных сторон, обсудить поправки с представителями гражданского общества и экспертами.

«Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный. Мы должны всесторонне обсудить поступившие предложения – не ожидали, что их будет так много. Первоначально речь шла все-таки о корректировке ряда статей, внесении точечных изменений и наполнение декларативных положений конкретным содержанием. Но видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения», – пояснил Володин.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко напомнила, что поправки в Конституцию вступят в силу, только если за них проголосуют россияне. «Окончательное решение будет за гражданами, на всероссийское голосование будет вынесен закон о поправке в Конституцию, который еще не вступит в силу. Если граждане его не поддержат, он не вступит в силу», – отметила она.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.