Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».8 комментариев
Эксперт: Зеленский тянет время и выдвигает неадекватные требования для переговоров
Политолог Скачко: Зеленский затягивает мирные переговоры любой ценой
«Владимир Зеленский своими постоянными требованиями и ухищрениями лишь тянет время. Главная задача Киева – затянуть эти переговоры любой ценой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Зеленский вновь заявил, что готов вести переговоры о территориях и суверенитете Украины только лично с Владимиром Путиным.
«Требование Зеленского о прямых переговорах совершенно неадекватно. Встреча с Путиным повысила бы его личный статус, однако президент России уже сказал, что не ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами. Но Зеленский продолжает «гнать волну», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».
«Зеленский своими постоянными требованиями и ухищрениями лишь тянет время. Главная задача Киева – затянуть эти переговоры любой ценой и не дать совершится миру, если тот не будет заключен в соответствии с требованиями Украины», – добавил эксперт.
При этом эксперт не исключил, что Зеленский также может действовать «на авось». Скачко напомнил – в мае Зеленский уже говорил, что будет ждать Путина в Анкаре и выражал готовность лететь в Стамбул ради встречи с ним.
В интервью венгерскому изданию Valasz Online Владимир Зеленский заявил, что мандат украинской делегации на переговорах в Стамбуле распространяется только на гуманитарные вопросы: обмен военнопленными, возвращение детей и прекращение огня. «Это моя работа – вести переговоры о территориях», – заявил Зеленский, отметив, что готов обсуждать этот вопрос только с президентом России Владимиром Путиным.
На прошлой неделе Владимир Путин усомнился в целесообразности проведения встречи на высшем уровне с Киевом после серии терактов в Курской и Брянской областях: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?». Путин также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».
Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.
В конце января Зеленский на фоне давления администрации США и президента Дональда Трампа заявлял, что якобы не запрещал себе переговоры с Россией. «Никто кроме меня не может вести переговоры касательно суверенитета, территориальной целостности Украины, нашего курса. Никто кроме меня не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран», – говорил тогда Зеленский.