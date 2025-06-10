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Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Граце
Посольство России в Австрии подтвердило запрос данных о пострадавших
Российское посольство в Австрии обратилось за официальной информацией о возможном наличии среди пострадавших граждан России после стрельбы в Граце.
Посольство России в Австрии выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Граце, передает ТАСС. Дипломаты сообщили, что запросили у австрийских властей уточнения о возможном пребывании российских граждан среди пострадавших на месте происшествия.
В телеграм-канале посольства отмечается: «Посольством запрошена информация на предмет нахождения российских граждан среди пострадавших. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым». Подробности о гражданах России пока не поступали.
Информация о причинах и обстоятельствах стрельбы, а также количестве пострадавших, уточняется австрийскими правоохранительными органами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в местной школе австрийского города Грац произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум пять человек. Позднее количество погибших при стрельбе в школе Граца увеличилось до 11 человек. Подозреваемым в нападении стал 22-летний выпускник школы, его нашли мертвым в туалете.