Посольство России выразило соболезнования семьям погибших в Граце

Посольство России в Австрии подтвердило запрос данных о пострадавших

Tекст: Денис Тельманов

Посольство России в Австрии выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Граце, передает ТАСС. Дипломаты сообщили, что запросили у австрийских властей уточнения о возможном пребывании российских граждан среди пострадавших на месте происшествия.

В телеграм-канале посольства отмечается: «Посольством запрошена информация на предмет нахождения российских граждан среди пострадавших. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым». Подробности о гражданах России пока не поступали.

Информация о причинах и обстоятельствах стрельбы, а также количестве пострадавших, уточняется австрийскими правоохранительными органами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в местной школе австрийского города Грац произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум пять человек. Позднее количество погибших при стрельбе в школе Граца увеличилось до 11 человек. Подозреваемым в нападении стал 22-летний выпускник школы, его нашли мертвым в туалете.