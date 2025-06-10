  • Новость часаЗеленский захотел вести переговоры о территориях только лично с Путиным
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пашинян стал разрушать одну из главных исторических скреп Армении
    Дробницкий: Власти США не могут навести порядок в Лос-Анджелесе по двум причинам
    Хинштейн: Стрелявший из гранатомета по домам в Судже военный погиб в ДТП
    Шеслер указала на «селюковский» характер «дерусификации» Украины
    Минобороны сообщило об успешном групповом ударе по военным целям в Киеве
    Опубликована третья часть списка погибших украинских военных для передачи Киеву
    Израиль опроверг заявление посла о поставках Украине комплексов Patriot
    МВД обновило форму полицейских
    В результате стрельбы в школе австрийского Граца погибли 11 человек
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Новый папа римский не хочет быть капелланом НАТО

    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и особенно папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украину решено использовать до полного износа

    Переговоры в Стамбуле похожи на ритуальные танцы, призванные продемонстрировать хоть какую-то динамику, пока реальные решения принимаются на поле боя и в кабинетах, далеких от Босфора.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    10 июня 2025, 14:35 • Новости дня

    Выпускника школы заподозрили в нападении в Граце

    Tекст: Ольга Иванова

    Подозреваемым в нападении в шкоое Граца стал 22-летний выпускник образовательного учреждения, его нашли мертвым в туалете, сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

    В нападении в городе Грац подозревают 22-летнего бывшего ученика школы, который, предположительно, покончил с собой, передает РИА «Новости».

    По информации издания Kronen Zeitung, молодой человек открыл стрельбу в двух классах школы BORG, расположенной на улице Dreierschutzengasse. «Нападавший, предположительно, бывший ученик, открыл стрельбу в двух классах школы BORG города Грац, расположенной на улице Dreierschutzengasse», – сообщила газета.

    Не менее 28 человек госпитализированы после стрельбы в школе в австрийском городе Грац, передает ТАСС. Состояние как минимум четырех пострадавших характеризуется как крайне тяжелое, некоторые получили огнестрельные ранения в голову.

    Бургомистр города Эльке Кар сообщила Австрийскому агентству печати, что девять человек, включая учащихся и одного взрослого, стали жертвами стрельбы.

    При этом ранее сообщалось, что количество погибших при стрельбе увеличилось до 11 человек.

    9 июня 2025, 20:02 • Новости дня
    Более 73 тыс. человек подали заявки на участие во II сезоне конкурса «Это у нас семейное»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С момента старта второго сезона всероссийского конкурса «Это у нас семейное» заявки на участие подали более 73 тысяч человек. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация на конкурс продолжится до 14 сентября.

    По словам Кириенко, первый сезон конкурса продемонстрировал масштабную вовлеченность, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «600 тысяч человек принимали участие в конкурсе в прошлом году. Это гораздо больше, чем просто конкурс или соревнование, потому что это возможность испытать счастье, радость, любовь, восхищение», – подчеркнул он.

    Кириенко также отметил, как конкурс влияет на семейные отношения: «Благодаря конкурсу семьи стали дружнее: дети, которые стеснялись общаться, на полуфиналах стали общительнее, бабушки, которых с трудом уговаривали более молодые члены семьи, стали локомотивами своих семейных команд и заводили молодежь».

    «Призовые сертификаты получили 32 семейные команды. Из них 15 уже купили квартиры, 4 приобрели дома, 5 – земельные участки, 8 оплатили первоначальные взносы или закрыли ипотеку. Финалисты съездили в семейное путешествие», – добавил Кириенко

    Второй сезон конкурса посвящен культурному коду России. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин сообщил о новых заданиях: «Семьям будет предложено создать семейный музей, написать книгу о своих исторических предках и приготовить фирменное блюдо».

    По его словам, в конкурсе уже участвуют представители всех 89 регионов России. Самую высокую активность демонстрируют жители Центрального, Приволжского, Сибирского и Северо-Западного федеральных округов. Заявки также поступили из 23 стран, включая Абхазию, Казахстан, Белоруссию, Индию, Ирландию и Киргизию.

    Среди участников 60% составляют женщины. «Это неудивительно, ведь именно девушки и женщины мотивируют сильную половину к новым, порой неожиданным свершениям», – отметил Бетин.

    Одной из первых на конкурс зарегистрировалась семья Мамаевых из Свердловской области – педагогическая династия с общим стажем 460 лет. «Конкурс "Это у нас семейное" объединяет людей, укрепляет семейные традиции, дает возможность получить признание и поделиться позитивным опытом», – сказала Екатерина Мамаева.

    Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала конкурс самым значимым событием последних двух лет: «Посмотрев на семьи, которые научились благодаря проекту общаться между собой, с детьми, другими семьями, мы поняли, что конкурс дает невероятные возможности», – отметила она.

    «Очень хочу, чтобы у нас появился семейный музей – ведь это историческое наследие, знание истории своей семьи», – добавила Слащева.

    Конкурс «Это у нас семейное» стал частью национального проекта «Семья» в 2025 году. В первом сезоне участвовали 587 250 человек из более чем 100 тысяч семейных команд. Регистрация продолжается на сайте этосемейное.рф. Участвовать могут семейные команды из четырех и более человек, представляющие не менее трех поколений, включая детей в возрасте от 5 до 17 лет.

    Наблюдательный совет конкурса включает известных деятелей культуры, медицины, спорта и образования, среди которых Лео Бокерия, Сергей Лукьяненко, Мария Львова-Белова, Дмитрий Маликов, Дмитрий Морозов, Алексей Немов и другие. Они следят за прозрачностью и объективностью проведения всех этапов конкурса.

    Конкурс проводится в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Владимира Путина в 2018 году. Платформа объединяет проекты, направленные на развитие талантов, карьерный рост и укрепление общественных ценностей.

    Коментарии (0)
    9 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Названа возможная причина убийства бывшего депутата Рады Кивы

    Mash: Экс-депутата Киву могли убить из-за долга в 30 млн рублей

    Названа возможная причина убийства бывшего депутата Рады Кивы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Причиной убийства бывшего украинского депутата Ильи Кивы мог стать долг в 30 млн рублей, который, по версии следствия, его знакомый не хотел возвращать, сообщили СМИ.

    Причиной убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы стал долг в размере 30 млн рублей, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    По данным источника, друг Кивы Араик Амирханян решил не возвращать деньги и передал сотрудникам СБУ информацию о передвижениях и распорядке дня экс-депутата.

    СБУ, в свою очередь, наняла киллера, чтобы устранить Киву. Сейчас Амирханян, которому 44 года, находится под арестом в Подмосковье по обвинению во взяточничестве.

    Ранее экс-депутат Рады Илья Кива имел при себе пистолет во время покушения в Московской области, но не успел выстрелить в нападавших.

    Киву два года назад убили из короткоствольного оружия с глушителем в коттеджном поселке деревни Супонево Одинцовского городского округа.

    Коментарии (6)
    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    Коментарии (4)
    9 июня 2025, 19:36 • Новости дня
    Поклонская появилась в Москве с новой прической

    Поклонская заплела афрокосы и посетила концерт музыканта Элизбара

    Поклонская появилась в Москве с новой прической
    @ poklonskaya_nv

    Tекст: Евгения Караваева

    Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская появилась в Москве в новом образе с афрокосами, посетив также концерт музыканта Элизбара в одном из культурных центров Москвы.

    О резкой смене имиджа Натальи Поклонской сообщает Лента.ру. Поклонская опубликовала в своем Telegram-канале снимок с новой прической – афрокосами.

    Поклонская сделала кадры в одном из культурных центров столицы. Она также отметила, что в свежем образе посетила концерт российского музыканта-мультиинструменталиста Элизбара, основателя ансамбля Ann'Sannat.

    Поклонская сопроводила фото словами: «Музыка Элизбара волшебная! Пусть древние арфа, флейты и чаши лечат души и помогают создавать новую красивую и гармоничную реальность нашего мира».

    Поклонская ранее выкладывала в Сеть фото в вышиванке, посвящая пост Александру Пушкину и цитируя его четверостишье, чем вызвала дискуссии в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также экс-прокурор Крыма рассказала о предложении Владимира Жириновского обменять ее на другого депутата.

    Коментарии (51)
    10 июня 2025, 07:44 • Новости дня
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Александра Юдина

    В столице Украины после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    В публикации отмечается, что над столицей виден огромный столб дыма, передает РИА «Новости».

    Сообщается о взрывах, произошедших в Киеве, а администрация Оболонского района уточнила, что возгорание произошло на территории промзоны. Киевские власти заявили, что пожар начался на складах.

    Воздушную тревогу объявили вечером в понедельник не только в Киеве, но и в других регионах, включая Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области Украины.

    Напомним, утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей. В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

    Коментарии (24)
    9 июня 2025, 19:28 • Новости дня
    Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать

    Мединский заявил о нежелании делегации Украины отправлять солдат на смерть

    Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Члены украинской делегации на переговорах не хотят отправлять украинских военных на гибель, заявил руководитель российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.

    «Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это», – сказал Мединский в интервью RT, передает ТАСС.

    Он добавил, что делегаты киевского режима «хотят что-то сказать, но не могут».

    «У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза. Во-первых, они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме», – добавил он.

    Также Мединский в понедельник заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

    Коментарии (38)
    9 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Подача электричества прекратилась по всей Запорожской области
    Подача электричества прекратилась по всей Запорожской области
    @ Андрей Сорокин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во всей Запорожской области временно отключена подача электроэнергии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник днем.

    «Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме», – указал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, ситуация может повторяться из-за атак ВСУ на энергетическую систему области.

    В воскресенье в большинстве населенных пунктов Запорожской области возобновили подачу электричества.

    Коментарии (7)
    9 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ передал координаты для авиаудара по своему штабу
    Пленный солдат ВСУ передал координаты для авиаудара по своему штабу
    @ Пресс-служба Европейского/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сдавшийся на Сумском направлении украинский солдат сообщил российским военным координаты позиций 47-й отдельной механизированной бригады и попросил нанести удар по командному пункту.

    Пленный боец ВСУ Анатолий Стягайло добровольно передал российским военнослужащим данные о позициях 47-й отдельной механизированной бригады, передает ТАСС.

    Он попросил, чтобы российские войска нанесли бомбовый удар по командному пункту в окрестностях Павловки.

    Стягайло был мобилизован в ряды ВСУ в марте 2022 года и сначала проходил службу в Одесской академии сухопутных войск. После этого он оказался в рембате по ремонту военной техники. Он был взят в плен на Сумском направлении.

    Ранее Стягайло сообщил о присутствии наемников из Японии и Колумбии в Сумской области.

    Коментарии (20)
    9 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Астана напомнила Украине об ожидании ответа по атаке на КТК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Астана не прекращала ожидать от Киева ответа по нападению на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в феврале 2025 года, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

    «Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить», – цитирует Смадиярова ТАСС. По его словам, Казахстан передал киевскому режиму по дипломатическим каналам всю необходимую информацию по атаке, дальнейшие шаги должна сделать Украина.

    Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на КТК 17 февраля 2025 года. Станция временно прекратила работу, ремонт завершился в мае. КТК обеспечивает основной объем экспорта казахстанской нефти на мировой рынок.

    В министерстве энергетики Казахстана подчеркивали, что прокачка нефти во время ремонта не прекращалась и велась в обход поврежденной станции.

    В апреле Астана отмечала, что ведет переговоры с Киевом по инциденту с атакой беспилотников на нефтеперерабатывающую станцию «Кропоткинская».

    Коментарии (10)
    10 июня 2025, 11:57 • Новости дня
    Появилось видео стрельбы мужчины в российской военной форме по домам Суджи
    Появилось видео стрельбы мужчины в российской военной форме по домам Суджи
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появилось видео, на котором военнослужащий в форме с шевроном комендатуры стреляет из гранатомета по частным домам в Судже рядом с храмом.

    Стрельбу российского солдата из гранатомета по жилым постройкам в Судже зафиксировали на видео, передает Lenta.Ru.

    На записи видно мужчину в военной форме с шевроном комендатуры, стреляющего в сторону здания через дорогу, при этом рядом расположен храм.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что после появления ролика он обратился в органы военного управления и военную прокуратуру. Там сообщили, что по инциденту уже проведена проверка, а стрелявший – младший сержант 158-й военной комендатуры.

    По словам Хинштейна, младший сержант уже не понесет ответственности – в начале июня он погиб в ДТП, уходя от преследования ГИБДД.

    Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в Telegram-канале заявил, что подобных военных нужно отправлять на передовую. Алаудинов пообещал, что найдет для таких место в своем подразделении, и выразил уверенность, что после этого у них пропадет желание стрелять по пустым домам. Он также подчеркнул, что в Судже нет бойцов «Ахмата», они задействованы на других участках фронта.

    Ранее блогер Аким Апачев сдался правоохранителям по обвинению в вандализме из-за граффити в Судже и заявил о готовности понести наказание, а также предложил помощь в восстановлении памятников в Курской области.

    Рэпер извинился перед жителями Курской области за свои граффити, отметив, что его целью была поддержка военнослужащих.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что извинения Апачева не освобождают его от ответственности за административное правонарушение.

    Коментарии (9)
    10 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат

    Украинский пленный рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский военный Вячеслав Кутятин рассказал, что командование его подразделения неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских бойцов.

    По словам Кутятина, командование украинских подразделений неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских военных, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что во время одного из случаев командиры приказали «обнулить» раненого солдата, забрать оружие и спрятать тело, однако сами украинские солдаты отказались это делать и отпустили пленного.

    По словам Кутятина, такая ситуация повторялась несколько раз. Он уточнил, что через десять дней после первого инцидента командование снова отдало аналогичный приказ относительно раненых российских бойцов, оказавшихся на позициях украинских военных по ошибке. Второй пленный украинец Александр Бондаренко подтвердил слова Кутятина.

    Ранее командиры ВСУ отдают приказы убивать раненых солдат, чтобы не допустить их попадания в плен.

    Российские военные вынесли на руках из Торецка раненого солдата ВСУ, которого оставили сослуживцы.

    Коментарии (13)
    9 июня 2025, 20:47 • Новости дня
    Послы объяснили слова Лаврова о военных

    Посол Мирошник: Сегодня дипломаты зависят от солдат

    Послы объяснили слова Лаврова о военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломатия возможна лишь в том случае, если обе стороны готовы слышать друг друга. Однако национальные интересы России долгое время игнорировались Западом и Украиной. Поэтому сегодня «переговорщиками» от лица страны становятся в том числе бойцы СВО. Так послы Родион Мирошник и Константин Долгов прокомментировали слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что сегодня лучшими дипломаты Москвы являются военные.

    «Сегодня многие международные процессы оцениваются сквозь призму боевых действий. То есть какие-либо договоренности достигаются за счет ситуации на земле. В этой связи коридор дипломатии сужается: профильные специалисты могут обсуждать что-либо лишь в контексте успехов военных. Продвижение солдат становится фундаментом для дальнейших переговоров», – сказал Родион Мирошник, посол  по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.

    «Сейчас российские войска наступают на всех участках фронта. Расширяется наше присутствие в Сумской и Харьковской областях. Мы наращиваем присутствие на границах Днепропетровской области. И это позволяет Москве занимать на переговорах более жесткую позицию. Именно поэтому сегодня дипломаты и зависят от солдат», – акцентирует Мирошник.

    Разговоры, заявления и обсуждения работают лишь в том случае, если обе стороны готовы друг друга слушать, добавляет Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. «Мы долгие годы пытались донести до Украины и Запада простую истину: прочный мир возможен лишь в том случае, если национальные интересы всех сторон будут учтены в равной степени», – отметил он.

    «Однако нас игнорировали. Более того, против Москвы начали "играть мускулами". В такой ситуации дипломатия вынужденно отошла на второй план. Реализация основных целей России, неразрывно связанных с ее безопасностью, стала возможна лишь путем применения военного потенциала», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, готовность Украины соблюдать какие-либо договоренности вызывает серьезные сомнения. В Стамбуле наши делегации сумели, казалось бы, достичь взаимопонимания по вопросу об обмене телами погибших. Тем не менее Киев работает на подрыв даже этой исключительно гуманитарной инициативы», – рассуждает спикер.

    «Поэтому слова Сергея Лаврова констатируют реальное положение дел. Сегодня "переговорщики" должны работать на благо фронта, всячески обеспечивать благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск, чтобы в будущем противник стал более "понятливым"», – заключил Долгов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что «самые лучшие наши дипломаты – это, безусловно, бойцы на передовой». Выступая на Форуме будущего-2050, он подчеркнул, что именно солдаты в рамках спецоперации «отвоевывают правду, честь и достоинство».

    Напомним, в настоящее время российские военные активно работают над созданием буферной зоны в приграничных областях Украины. Военные постепенно расширяют контроль над Харьковской и Сумской областями. Помимо этого, бойцы подошли вплотную к границам Днепропетровской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значение данного направления фронта.

    Коментарии (2)
    9 июня 2025, 19:44 • Новости дня
    Посол признался в поставке Израилем систем Patriot на Украину

    Бродский сообщил о передаче Израилем Украине систем Patriot

    Посол признался в поставке Израилем систем Patriot на Украину
    @ istophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские комплексы Patriot, ранее находившиеся на вооружении страны с 1990-х годов, были переданы Киеву для поддержки украинской ПВО, сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

    Дипломат Михаил Бродский сообщил о передаче Израилем Украине систем Patriot, передает «Московский комсомолец». По его словам, комплексы были получены Израилем от Соединенных Штатов в 90-х годах и теперь оказались на Украине.

    Бродский подчеркнул: «Системы Patriot, которые мы когда-то получили от Соединенных Штатов, теперь находятся на Украине». Он добавил, что подобная поддержка Тель-Авивом Киева ранее не афишировалась, и многие ошибочно полагают, что этого не происходило.

    Посол указал на то, что обвинения в адрес Израиля в отсутствии военной помощи Украине не соответствуют действительности, поскольку конкретные действия по передаче вооружений действительно осуществлялись.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль увеличил поставки оружия в страны Евросоюза до рекордных объемов.

    Тель-Авив игнорирует возможную реакцию Москвы на эти действия. Эти вооружения в Европе используются для противодействия России.

    Коментарии (30)
    10 июня 2025, 05:31 • Новости дня
    Дуров объяснил нежелание пользоваться мобильным телефоном

    Дуров объяснил, почему не пользуется мобильным телефоном

    Дуров объяснил нежелание пользоваться мобильным телефоном
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Tacker Carlson

    Tекст: Ирма Каплан

    Сооснователь Telegram Павел Дуров в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном признался, что не пользуется мобильником, несмотря на то, что является разработчиком, техническим специалистом и тестировщиком различных программных продуктов.

    «Я не пользуюсь телефоном почти год. Да, и потому, что Франция забрала, но и до того я не пользовался телефоном. У меня не было SIM-карты. Я использую его только для тестирований Telegram. У нас постоянные обновления, нужно тестировать минимум дважды в неделю», – рассказал он в интервью.

    Дуров уточнил, что имеет в виду частоту использования мобильника. Телефон у него есть, но предприниматель не пользуется им настолько часто, как это делает рядовой пользователь.

    «Он очень отвлекает. Он вредит приватности. И я не думаю, что это необходимое для меня устройство, когда я хочу на чем-то сосредоточиться. <...> Я бы не хотел открывать телефон и пропадать там, потребляя короткоформатный контент», – объяснил Дуров свою позицию изумленному Такеру Карлсону.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дуров заявил, что не понимает сути обвинений со стороны французских властей и продолжает находиться под ограничением на выезд из Франции.

    Коментарии (4)
    9 июня 2025, 23:49 • Новости дня
    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной

    Мединский: Граждане требуют жестких действий от нас, и нам очень тяжело

    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной
    @ Journalistically Speaking with Rick Sanchez/YouTube

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские граждане требую от российской делегации быть жестче на переговорах с Украиной, признался ее глава и помощник президента России Владимир Мединский в беседе с американским журналистом Риком Санчесом в эфире RT.

    «Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», – сказал Мединский.

    Он пояснил, что после подрывов мостов с поездами было сложно ехать на второй раунд переговоров с Киевом.

    «Конечно, после этого граждане требуют, нужно «Орешником» по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень тяжело в этом отношении», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча состоялась в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

    Коментарии (30)
    9 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи

    Foreign Policy сообщил о неизменном обеспечении Киева разведданными США

    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи
    @ Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация президента Дональда Трампа не откажется от Украины полностью, так как она уже слишком дорого обошлась США, поэтому Вашингтон, как минимум, продолжит предоставлять Киеву доступ к спутниковой разведке, сообщили Foreign Policy близкие к администрации американского президента источники.

    «Инсайдеры в Вашингтоне, которые общаются с администрацией Трампа по поводу Украины, говорят, что она не будет приостанавливать доступ Украины к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для наведения ударов на поле боя. Эти передовые спутниковые снимки абсолютно необходимы Украине: это ее глаза и уши», – пишет журнал Foreign Policy.

    В статье отмечают, что перспективы Украины на поле боя с Россией потускнели с приходом к власти администрации Трампа, который постоянно намекал, что военная помощь, похожая на ту, которую финансировала администрация Байдена, Киеву не поступит.

    Однако, говорится в статье, существуют стратегии, которые помогут Киеву даже без участия США, но они не понадобятся, так как администрация Трампа не откажется от Украины полностью.

    FP пишет, что американские политики, в том числе большинство республиканцев, понимают, сколь много потеряет Вашингтон в случае возможного краха Украины. 

    «США могут и, вероятно, будут предлагать аналогичную предыдущему президенту поддержку, которая не будет стоить Вашингтону слишком дорого», – сказано в материале.

    Журнал считает, что еще одной причиной поддержки Вашингтоном Киева является сохранение доступа к Украине, что позволяет США участвовать в войне, а не стоять в стороне в качестве бесполезного наблюдателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Сергей Рахманин спрогнозировал ухудшение отношений между США и Украиной, отметив, что новые пакеты военной помощи Киеву выделяться не будут.

    Коментарии (8)
    Главное
    Пентагон направил 700 морпехов в Лос-Анджелес для усиления Нацгвардии
    ВДВ получили новую модификацию автомата Калашникова АК-12К
    Пленный ВСУ рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат
    Назначена посол Грузии в США вместо ушедшего со скандалом дипломата
    В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после изнасилования подростка
    В Петербурге ввели зоны запрета движения для курьеров служб доставки
    Юре Борисову предложили роль русского поэта в британском фильме

    Какой рубль комфортен для России

    Российский рубль признан лучшей валютой в мире в этом году. Это неудивительно, ведь он укрепился аж на 40%. Однако слишком крепкий рубль – не всегда благо. Какие проблемы он создает, и удастся ли их решить за счет второго полугодия? Подробности

    Перейти в раздел

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия отнеслась к телам военных ВСУ гуманнее Зеленского

    Украинская сторона на протяжении трех дней не может принять тела погибших бойцов ВСУ. Все это время рефрижераторы с замороженными трупами стоят вблизи границы в Брянской области, а власти в Киеве не желают внятно объяснить свою позицию. По мнению экспертов, у офиса Зеленского есть несколько причин для такого поведения, но в итоге противнику все же придется забрать тела своих военных. Подробности

    Перейти в раздел

    Пашинян стал разрушать одну из главных исторических скреп Армении

    «Главный мафиози», «главные педофилы» – все эти грязные эпитеты и оскорбления звучат сейчас из уст представителей семьи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его самого в адрес высшего духовенства Армянской апостольской церкви. Пашинян требует свергнуть действующего католикоса и избрать нового. Перед нами невиданный во всей армянской истории скандал. Как он возник и чего добивается Пашинян? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев отказался принимать свои трупы

      Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации